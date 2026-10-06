Con Juan Tagle incluido: Jorge Uauy presentó su lista para las elecciones de la ANFP

Jorge Uauy, presidente de Palestino, presentó este martes su lista para las elecciones de la ANFP, con la cual buscará liderar el organismo de Quilín.
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El presidente de Palestino oficializó su candidatura con la lista “Unidos por el Cambio”, en la cual también cuenta con Juan Tagle, extimonel de Cruzados, como vicepresidente.
Jorge Uauy, presidente de Palestino, presentó este martes su lista para las elecciones de la ANFP, con la cual buscará liderar el organismo de Quilín.
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