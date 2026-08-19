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VIDEO: Israel mata a 10 palestinos en Gaza en dos ataques, uno contra la sede de la policía
El Ejército israelí mató este miércoles a al menos 10 gazatíes y dejó otros 20 heridos en dos ataques registrados en el centro de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas y policiales. Uno de los ataques tuvo como objetivo la sede principal de la Policía municipal en la ciudad de Gaza, ubicada en el norte del enclave palestino.