Actriz Kaia Gerber contó que fue sometida a un “exorcismo” cuando era niña: “Estuve atormentada toda mi vida”

La actriz estadounidense, Kaia Gerber, sorprendió recientemente con una inesperada confesión, tras revelar que fue sometida a un “exorcismo” cuando era niña.

Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, y quien actualmente está promocionando la serie “The Shards”, realizó estas declaraciones en el podcast “The Mitch Churi Chat Show”.

La también modelo comenzó recordando la reacción de su madre cuando participó en “American Horror Story” en 2021.

Según consignó Emol, la actriz detalló que “mi mamá me dio agua bendita para llevar al set porque me decía: ‘No quiero que te posean’”.

La intérprete indicó que Crawford reaccionó así porque, de acuerdo a lo que le contaron sus padres, llegó a estar “poseída” cuando era niña.

El entrevistador le preguntó por mayores detalles sobre lo que le ocurrió en su infancia. Sin embargo, Gerber respondió que solamente le dijeron que estaba poseída. En ese marco, admitió que “estuve atormentada toda mi vida”.

Respecto al ritual al que fue sometida, Kaia señaló que esto incluyó el uso de un didgeridoo, instrumento de viento vinculado a ciertas culturas aborígenes.

“¿Sabes cómo me hicieron el exorcismo? Me tocaron el didgeridoo por todas partes, así fue cómo me lo hicieron”, expresó.

El conductor le consultó si hablara en serio, a lo que la actriz respondió: “Sí, sucedió. Nunca hablé de ello, pero ocurrió”.