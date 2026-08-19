“La política es un asco”: La tajante opinión de Loreto Aravena luego de ofrecimientos para ser candidata a cargos públicos

La actriz Loreto Aravena abordó su relación con la política durante su participación en el programa “Todo va a estar bien”, de Vía X. La intérprete se hizo conocida por su papel de Claudia en la serie de Canal 13 “Los 80”, personaje marcado por su activismo político durante la dictadura militar.

La figura de Aravena ha estado vinculada en distintas ocasiones con temas políticos, tanto por sus declaraciones como por su relación con el actual alcalde de Huechuraba, Max Luksic, integrante de Chile Vamos.

Durante la conversación, la actriz recordó cómo reaccionó cuando su pareja le comunicó que quería postular a un cargo público. “Eso fue terrible, fue una decisión muy difícil. Pero fue una decisión que tomamos entre los dos igual porque ya llevábamos muchos años juntos”, recogió Publimetro.

Aravena relató que Max Luksic le aseguró que no seguiría adelante con la candidatura si no contaba con su consentimiento. Sobre ese gesto, expresó que “fue bacán porque era una decisión demasiado importante que evidentemente iba a cambiar nuestras vidas. Y que lo iba a exponer mucho”.

La intérprete también aprovechó la conversación para entregar su opinión sobre el escenario político nacional y explicar por qué, pese a su interés por estos asuntos, ha preferido mantenerse al margen de cargos públicos.

¿Loreto Aravena incursionaría en la política?

Loreto Aravena fue categórica al referirse al mundo político. “La política es un asco, para qué te voy a decir una cosa por otra, porque yo veo como en lo que pasa, o sea, soy muy consciente de lo que está pasando en términos políticos y de lo que dijo esto y lo que dijo esto otro”, declaró.

La actriz aseguró que no tiene intenciones de iniciar una carrera política, aunque reconoció que en algún momento evaluó esa posibilidad. “No me metería en política. En algún minuto lo pensé porque siempre me ha gustado mucho la política y me han llamado muchas veces para concejal, diputada, constituyentes y de muchos partidos”.

Aravena agregó que también ha recibido propuestas para respaldar públicamente a distintas candidaturas, pero siempre las ha rechazado. “Para apoyar también a candidatos políticos también me han llamado muchas veces y siempre dije que no. A pesar de que siempre tuve ganas de dar ese paso por una cosa social”.

Finalmente, Loreto Aravena explicó que prefiere contribuir a determinadas causas desde otros espacios, mencionando como ejemplo sus libros infantiles relacionados con el medio ambiente. Esto, en lugar de hacerlo desde el ámbito más tradicional de la política, al que calificó como “aberrante”.