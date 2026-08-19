Oficialismo responde a Boric por cuestionamientos a la reforma de seguridad

El oficialismo arremetió este miércoles contra el expresidente Gabriel Boric, quien criticó la propuesta del Gobierno que crea un estado de excepción constitucional de seguridad pública. Lo calificó como “un estado de sitio de 240 días”.

Desde la derecha cuestionaron la autoridad política del exmandatario para intervenir en el debate sobre seguridad y orden público.

Según consignó Radio Cooperativa, el senador Rojo Edwards dijo que “el Presidente Boric hoy se alza como paladín de la seguridad, pero acordémonos de que él fue quien entregó los indultos a violentistas. Entonces, a mí me cuesta creerle cuando, además, partió su primera campaña queriendo refundar Carabineros“.

Añadió que el exmandatario “no tiene autoridad en temas de seguridad, por lo tanto, lo llamo a ser más prudente”.

El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó el rol de “observador” que tomó Boric en los últimos meses. Lo instó “a no ser un comentarista amnésico y externo”.

“Amnésico porque se le olvida que él estuvo por el Apruebo, entonces si estamos hablando de limitar las libertades o de refundar el país, en eso el presidente Boric podría dar cátedra a nivel mundial. Que no se las dé de comentarista externo, que convoque a las fuerzas que lo apoyaron y que sea capaz de presentar indicaciones”, agregó el parlamentario.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dijo que “Boric venga a dar recetas para abordar la seguridad, es kafkiano. No sorprende que defienda la libertad de criminales, todavía no olvidamos cómo sacó de la cárcel con pensión de gracias incluida a quienes quemaron Chile, incluido un terrorista”, consignó Emol.

