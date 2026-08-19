Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer después de ir al cine

Una salida al cine no tiene por qué terminar cuando aparecen los créditos. Si después de la película llega el hambre, una alternativa es continuar el panorama en un tenedor libre, especialmente cuando el restaurante se encuentra en el mismo sector del cine o centro comercial.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago, puedes combinar una película con una comida abundante. A continuación, conoce tres tenedores libres que puedes incorporar a una salida al cine en distintos puntos de la capital.

Qué hacer en Santiago: cine y buffet peruano en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es una alternativa para continuar el panorama después de una función en el sector de Ñuñoa. Su ubicación permite combinar la visita con los cines y espacios comerciales que se encuentran en el eje de Avenida Irarrázaval y José Pedro Alessandri.

El restaurante ofrece un buffet principalmente enfocado en la gastronomía peruana. Entre sus alternativas destacan ceviches, carnes, platos tradicionales, acompañamientos y postres.

Además, atiende hasta la medianoche de lunes a sábado, una característica especialmente conveniente para quienes quieren comer después de una función durante la tarde o noche.

Qué hacer en Santiago: una película y carnes a la parrilla en Maipú

Vaca & Vaco

Dirección: Av. Los Pajaritos 3151, Maipú.

Vaca & Vaco es una alternativa para quienes quieren combinar una visita al cine en Maipú con una comida centrada en las carnes. El restaurante se encuentra en uno de los principales ejes comerciales de la comuna, facilitando su incorporación a una salida por el sector.

Su propuesta de tenedor libre tiene a las carnes a la parrilla como uno de sus principales atractivos. Además, el buffet incorpora acompañamientos, ensaladas, sushi, pastas y postres, permitiendo encontrar opciones para diferentes gustos.

Así, después de una película, es posible continuar la jornada con una comida abundante sin tener que regresar inmediatamente a casa.

Qué hacer en Santiago: cine y más de 100 preparaciones en el centro

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda. Tenedor libre mas grande de santiago es una opción para quienes prefieren organizar su panorama en el centro de Santiago. Su ubicación permite complementar el buffet con una visita a cines y otros espacios de entretención del centro de la capital.

Uno de sus principales atractivos es la variedad. El restaurante ofrece más de 100 preparaciones, entre sushi, pizzas, ceviches, carnes, mariscos, ensaladas, platos calientes y postres.

Actualmente, Ok Panda atiende hasta las 21:00 horas de martes a domingo, por lo que resulta más conveniente combinarlo con funciones de cine durante la mañana o la tarde.

Una película y una comida para extender el panorama

Ir al cine puede ser solamente la primera parte de una salida. Combinar la película con un tenedor libre permite extender el panorama y sumar una experiencia gastronómica, ya sea en pareja, con amigos o en familia.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago, estos restaurantes ofrecen alternativas en distintos sectores de la capital para continuar la jornada después de disfrutar una película.