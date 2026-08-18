Qué hacer en Santiago: tenedores libres, parques, buffet y panoramas

Un paseo por un parque puede ser el punto de partida para armar un panorama diferente durante el fin de semana. En Santiago existen tenedores libres que se pueden combinar con áreas verdes, permitiendo sumar una comida abundante a una jornada al aire libre.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago, puedes organizar una salida que incluya caminatas, parques y gastronomía. A continuación, conoce tres tenedores libres que puedes incorporar a este tipo de recorrido.

Qué hacer en Santiago: un buffet junto al Parque Forestal

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda. Tenedor libre mas grande de santiago se encuentra en un punto privilegiado para quienes recorren el centro de la capital. Su ubicación permite llegar en pocos minutos al Parque Forestal, uno de los principales pulmones verdes del sector.

El restaurante ofrece más de 100 preparaciones. Entre ellas se encuentran comida china, sushi, carnes, mariscos, pizzas, ensaladas y postres.

Así, es posible comenzar con un almuerzo abundante y después caminar por el Parque Forestal. El paseo también puede extenderse hacia Bellas Artes, Lastarria o el Cerro Santa Lucía.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para combinar con el Parque de Los Reyes

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es otra alternativa para quienes quieren combinar gastronomía con un paseo por el sector norte del centro de Santiago. El restaurante se ubica en Artesanos, cerca del eje del río Mapocho y con acceso al circuito que conduce hacia el Parque de Los Reyes.

Su buffet reúne gastronomía peruana, china y chilena. Además, dispone de varias estaciones con distintas preparaciones, lo que permite encontrar alternativas para diferentes gustos.

Después de comer, el panorama puede continuar recorriendo los alrededores del Mapocho. También es posible sumar una visita a La Vega Central o caminar hacia otros puntos tradicionales del sector.

Qué hacer en Santiago: buffet y áreas verdes en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre permite incorporar un tenedor libre a una jornada recorriendo Ñuñoa. Su buffet ofrece ceviches, carnes, parrillas, platos criollos, acompañamientos y postres, con una propuesta centrada principalmente en la gastronomía peruana.

La comuna cuenta con diferentes parques y espacios para caminar, entre ellos el Parque Juan XXIII. Este último posee tres tramos con vegetación, juegos infantiles, bicicleteros y espacios utilizados para actividades recreativas y familiares.

De esta manera, el restaurante puede formar parte de una salida más extensa por Ñuñoa, combinando un almuerzo o cena con actividades al aire libre.

Un panorama para combinar gastronomía y aire libre

Los tenedores libres no tienen que ser necesariamente el único destino de una salida. Su cercanía con parques y espacios recreativos permite organizar un panorama más completo, especialmente durante los fines de semana.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago, estas tres alternativas permiten combinar una comida abundante con caminatas y áreas verdes en distintos sectores de la capital.