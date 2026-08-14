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Qué hacer en Santiago: conoce los buffets y tenedores libres que puedes encontrar dentro de los hoteles de la capital

Conoce algunos hoteles de la Región Metropolitana que cuentan con buffets, tenedores libres y experiencias gastronómicas para disfrutar durante el almuerzo, la cena o el brunch.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: conoce los buffets y tenedores libres que puedes encontrar dentro de los hoteles de la capital

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica diferente, existen distintos hoteles de la capital que cuentan con buffets, tenedores libres y propuestas gastronómicas especiales. Estas alternativas permiten disfrutar de una variedad de preparaciones en un mismo lugar.

En esta guía podrás conocer algunos de los hoteles que ofrecen este tipo de experiencias en la Región Metropolitana. Así podrás conocer sus propuestas y consultar previamente las condiciones de acceso, disponibilidad y reservas antes de visitar alguno.

Qué hacer en Santiago: descubre experiencias de buffet con distintas preparaciones

Hotel W

Dirección: Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de una experiencia gastronómica, Hotel W Santiago cuenta con alternativas de buffet.

Una de ellas es The Brunch, una experiencia que se realiza los domingos y que ofrece un buffet con distintas preparaciones para comenzar la jornada. Entre las opciones disponibles se encuentran huevos Benedict, sándwiches artesanales y tostadas francesas, además de jugos naturales, café de especialidad y otras alternativas para acompañar la comida.

Otra alternativa es Night Market, una propuesta que se realiza los viernes por la noche y que lleva el concepto de los mercados callejeros al restaurante del hotel. La experiencia reúne distintas preparaciones gastronómicas y bebidas, además de música con DJ en vivo.

@titahuman

NIGHT BRUNCH✨ el tenedor libre del Hotel W Santiago que no te puedes perder 🍴🫢 #tenedorlibre #hotelw #nightbrunch #comida #dato #panorama

♬ original sound – 80s throwback hits

Hoteles Park Plaza

Dirección: Av. Ricardo Lyon 207, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un buffet, una alternativa es el Park Plaza Hotel Santiago, ubicado en Providencia. En su interior se encuentra el restaurante Park Lane.

El buffet de almuerzo está disponible de lunes a viernes, mientras que los fines de semana también existe una alternativa de almuerzo buffet. La propuesta permite disfrutar de distintas preparaciones en un mismo espacio, por lo que es una opción para quienes buscan una comida más completa dentro de un ambiente de hotel.

También puedes encontrar buffet durante la cena, disponible de martes a sábado. Además, el restaurante funciona todos los días con especialidades a la carta, por lo que existen distintas alternativas gastronómicas dependiendo del momento en que quieras visitarlo.

@chicareality

buffet park lane del hotel park plaza re piola si quieres comer diferentes cosas en un lugar lindo #tenedorlibre #providencia

♬ My Love in the Sun – chaddamane

Qué hacer en Santiago: conoce los hoteles con propuestas gastronómicas para todos los gustos

Le Méridien

Dirección: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 136, Región Metropolitana.

La propuesta se desarrolla los domingos durante el horario de almuerzo, donde se puede disfrutar de un buffet temático que va cambiando sus preparaciones y que incorpora estaciones de cocina en vivo, donde los chefs elaboran parte de los platos frente a los comensales. 

Una de las ediciones ha estado dedicada a la gastronomía italiana, con alternativas de pastas frescas preparadas al momento, además de una selección de ensaladas, postres y otras preparaciones. La propuesta también contempla opciones para distintos tipos de alimentación, incluyendo alternativas vegetarianas, veganas y libres de gluten.

Hotel Ibis 

Dirección: Av. Providencia 1187, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un buffet dentro de un hotel sin necesidad de hospedarte, una alternativa es ibis Santiago Providencia. En el interior del hotel se encuentra Olivia Cucina Italiana, restaurante que ofrece servicio de almuerzo y cena.

Durante la semana, el restaurante cuenta con un almuerzo ejecutivo que combina un buffet libre con un plato principal a elección. La propuesta permite acceder a distintas preparaciones y complementar la comida con una alternativa de fondo.

La experiencia está disponible de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 15:00 horas, y contempla alternativas de cocina criolla e italiana. 

@bandiditoo_

Este almuerzo ejecutivo se siente como un pequeño escape en plena semana ✨ Buffet libre + plato a elección en IBIS Providencia _ x Olivia Cucina Italiana 🍝 Disponibles de 12:30 a 15:00 hrs, de lunes a viernes. Opciones desde $12.900 (criollo) y $13.990 (italiana). Perfecto si andas por Providencia 👌 #tenedorlibre #buffet #ibis #pastas #hoteles

♬ original sound – soli ❦
Source Texto: La Nación / Foto: 800.cl / Hotel W Santiago
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