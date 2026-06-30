“Estoy 250% de acuerdo”: la comentada reacción de Neme luego de escuchar a dirigenta de megatoma

Eugenia volvió a exponer públicamente su situación en medio del proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio. Esta vez lo hizo en “Mucho Gusto”, donde relató nuevamente las razones que la llevaron a instalarse en el lugar.

La mujer recordó que anteriormente ya había contado su historia en programas de Canal 13 y CHV. En esta oportunidad, insistió en que llegó al asentamiento debido a la falta de una solución habitacional.

“Yo llevo 26 años postulando a subsidio habitacional y llegué acá por necesidad habitacional como la mayoría de mis vecinos. Yo llevo acá cerca de siete años”, dijo, de acuerdo a La Cuarta.

La pobladora aseguró que nunca buscó obtener beneficios gratuitos y afirmó que decidió construir una vivienda luego de recibir indicaciones del supuesto propietario del terreno.

“Mi mamá siempre me enseñó a trabajar y nunca he querido nada gratis. Yo acá me vine con una ilusión, porque el dueño nos dijo ‘háganse casas sólidas para que no parezcan casas de veraneos’. Él llegó con un plano y dijo que las calles las teníamos que hacer de tales medidas“, juró.

José Antonio Neme manifestó que daba credibilidad a su relato, aunque hizo una importante precisión respecto al conflicto.

La aclaración de Neme

“Es su palabra, le creemos, y es un mecanismo que se ha dado en la historia de las tomas. Los dueños catalizan una toma para luego forzar al Estado a comprar ese terreno en un valor muy superior al avalúo fiscal”, sostuvo el comunicador.

Más adelante, Eugenia defendió a sus vecinos y aseguró que se trata de personas trabajadoras. En respuesta, Neme enfatizó que el debate debe abordarse desde el ámbito legal.

“Yo entiendo lo que usted dice, le creo, pero esta no es una discusión moral, es una discusión legal”, señaló el conductor.

La mujer también relató las dificultades que enfrenta para encontrar trabajo. Según explicó, esa situación le impide abandonar la megatoma y costear el arriendo de una vivienda.

“Tuve que trabajar cinco horas por 15 mil pesos”, juró.

Al finalizar la conversación, Eugenia sostuvo que “el problema de la vivienda es un problema de Estado”.

“Yo estoy 250% de acuerdo con usted, es un problema de Estado, pero es insensato que un problema de Estado se solucione con ilegalidad. Ahí hay que encontrar el camino”, sentenció el conductor de “Mucho Gusto”.