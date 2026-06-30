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Delincuentes asaltan pastelería en Quilicura: para celebrar cumpleaños

La Pastelería Afrodisiacos denunció que el delito fue cometido por un grupo de cinco personas. Dos de ellas ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por trabajadores, lo que les permitió acceder a los refrigeradores y retirar los productos sin levantar sospechas en un primer momento, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa
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Delincuentes asaltan pastelería en Quilicura: para celebrar cumpleaños

Un robo afectó a una pastelería de Quilicura y tras el hecho una de las mujeres involucradas compartió en su cuenta de Instagram una historia exhibiendo parte del botín sustraído desde el local, según informó 24Horas.

La Pastelería Afrodisiacos denunció que el delito fue cometido por un grupo de cinco personas. Dos de ellas ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por trabajadores, lo que les permitió acceder a los refrigeradores y retirar los productos sin levantar sospechas en un primer momento.

Las personas sustrajeron cuatro tortas y una gran cantidad de pasteles, especies avaluadas en cerca de $200 mil. Mientras abandonaban el lugar con los productos, incluso gritaban que eran para un cumpleaños.

Horas más tarde, una de las mujeres implicadas publicó una historia en Instagram mostrando las tortas robadas junto al mensaje: “Te deseo puro éxito y fortuna, hermana Coni, este es tu día, que lo pases genial”, lo que terminó convirtiéndose en una nueva evidencia del caso, consignó el medio citado.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa cómo los sujetos corren el mostrador y abren uno de los refrigeradores para sacar las tortas y pasteles, todo frente a la mirada de los clientes que se encontraban al interior de la pastelería.

“No acostumbramos a hacer este tipo de publicaciones, pero nos vemos en una situación que la verdad se escapa de nuestras manos. Seis veces estos sujetos se han acercado a nuestra sucursal de Quilicura a robar productos“, señalaron a través de redes sociales.

Source Texto: La Nación/Foto: Canal 9 Bio Bío Televisión
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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