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VIDEO: Denuncian que Estados Unidos bloquea la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela
El doble terremoto que afectó a Venezuela continúa generando reacciones en medio de un escenario marcado por la tragedia y la polarización. En ese contexto, también surgieron cuestionamientos luego de que Estados Unidos bloqueara la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, según denunciaron,, situación que ha aumentado la preocupación por la asistencia a los damnificados.