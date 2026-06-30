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Venezuela eleva a más de 1.900 los muertos y 10.500 los heridos por el doble terremoto

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó en rueda de prensa que son 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 los damnificados por los potentes sismos a los que han seguido más de 600 réplicas.

Patricia Schüller Gamboa
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Venezuela eleva a más de 1.900 los muertos y 10.500 los heridos por el doble terremoto

Las autoridades de Venezuela informaron este martes que más de 1.900 personas han muerto y 10.500 han resultado heridas a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que afectó el pasado miércoles el centro de la costa venezolana.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que son 1.943 las víctimas mortales, 10.571 las personas heridas y 15.866 los damnificados.

Añadió que “hasta ahora han venido disminuyendo la frecuencia y la magnitud de las réplicas”. “Eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”, advirtió.

6.461 personas rescatadas con vida

El diputado indicó que hasta el momento han sido rescatadas “con vida” 6.461 personas, la mayor parte de ellas en los dos primeros días tras el desastre -2.047 y 2.973. Esto gracias a “las primeras unidades de protección civil, bomberos, Fuerzas Armadas” venezolanas que llegaron al epicentro.

Y “también (a) muchos familiares y muchos voluntarios y voluntarias” que colaboraron para localizar a las víctimas.

“El tercer día se rescataron 731 personas, el cuarto día 345 personas, el quinto día (este lunes) cuatro personas rescatadas. Y el día de hoy un bebé de dos años de edad fue rescatado en horas de la madrugada “, detalló.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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