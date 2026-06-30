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Ministro del Trabajo recibe informe de la Mesa de Reactivación Laboral: contiene 22 propuestas

Tomás Rau dijo que “quisiera agradecer el tremendo esfuerzo que han realizado durante este mes y medio de trabajo. Ha sido sin duda que una labor muy importante, en circunstancias en que el mercado laboral no muestra buenas cifras desde hace ya 41 meses”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministro del Trabajo recibe informe de la Mesa de Reactivación Laboral: contiene 22 propuestas

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recibió este martes el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, presidida por el economista David Bravo.

“Quisiera agradecer el tremendo esfuerzo que han realizado durante este mes y medio de trabajo. Ha sido sin duda que una labor muy importante, en circunstancias en que el mercado laboral no muestra buenas cifras desde hace ya 41 meses”, señaló el secretario de Estado.

El informe contiene 22 propuestas concretas que se agrupan en cinco ejes: incremento del empleo femenino considerando el ciclo de cuidados; subsidios al empleo, jóvenes y formalidad; capacitación laboral y el sistema de desarrollo continuo de habilidades productivas; regulación laboral con impacto en empleo, y materia de información sobre el mercado laboral.

Sumado a Bravo, la Mesa estuvo compuesta por otros ocho miembros: María José Zaldívar, Alejandro Micco, Cecilia Cifuentes, Claudia Martínez, María “Cuky” Pérez, Ricardo Ruiz de Viñaspre, María José Abud y Benjamín Villena-Roldán.

Iniciativas de consenso

Rau destacó que estas iniciativas son de consenso. “Entonces tienen un valor también muy importante. Siempre he creído que cuando uno se sienta en una mesa y pone los argumentos, por muy legítimas diferencias que existen entre los integrantes, se puede llegar a acuerdos, y esto es una muestra de ello”.

“Quisiera agradecer a nombre de cada uno de los integrantes de la Mesa al ministro por habernos dado la oportunidad. Es un honor poder contribuir y esperamos que estas propuestas puedan ser de utilidad”, dijo David Bravo.

“Las cifras de desempleo nos respaldan en nuestra tarea, ya que incluso con el bajo crecimiento que tenemos, la economía debería estar creando más empleos”, señaló Cecilia Cifuentes.

Claudia Martínez indicó que “todos sabemos que el mundo está cambiando, con un cambio tecnológico que estamos viviendo. Por ello hay una serie de medidas que van en esa dirección”.

En el evento, el ministro Rau también se refirió a la tasa de desempleo del trimestre móvil marzo-mayo, que alcanzó un nivel de 9,4%.

“El esfuerzo para lograr revertir esta situación tenemos que redoblarlo. Tenemos que responder a esas familias, a esas 980 mil personas que buscan trabajo y no encuentran, y tenemos que hacer todos los esfuerzos como país. Más allá de un gobierno, acá tenemos un desafío país”.

Llamó a “que trabajemos juntos: el sector privado, sector público, trabajadores, academia”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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