Galilea tras la Cuenta Pública: “RN seguirá conversando, es oposición constructiva”

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió este lunes a los detalles de la Cuenta Pública del Presidente Boric en el Congreso.

En diálogo con Radio Pauta, Galilea aseguró que “seguirán conversando en las discusiones importantes del Congreso”.



“Yo creo que el Presidente no le hizo un gran favor más que hablarle a su grupo de apoyo duro con este tema de anuncio de aborto y eutanasia, pero por lo menos prefiero hablar por mí y yo sigo donde mismo. RN va a seguir conversando, RN es una oposición constructiva. Vamos a seguir conversando todo lo que hay que conversar”, afirmó.



“Si el Gobierno dice que está de acuerdo en diez cosas o no está de acuerdo en nada, tendremos que el clásico problema, que por querer tener todo, no se hace nada. Pero si somos capaces de decir que de diez puntos estamos de acuerdo en seis, avancemos en esos seis, yo creo que vamos a poder avanzar. El rigor tiene que ser absoluto, más allá de las intenciones políticas”, agregó.



Respecto al proyecto de aborto legal y la reacción de algunos parlamentarios que abandonaron el Salón en señal de desaprobación, indicó que “no creo que exista una mayor división de la derecha en este tema”.



“Terminó dividido el grupo de apoyo del Gobierno. Se produjo la fractura en la DC que le dijo al Presidente por qué dijo esto, por qué nunca nos avisó, porque la DC no es partidaria de aborto libre. Si el Presidente quería provocar una división en la oposición, logró lo contrario”, añadió.



“Esa reforma no tiene votos, no tiene sentido discutirla hoy día. Cuando hay desafíos tan importantes en seguridad, economía, educación, plantear un tema que no está en las prioridades ciudadanas por ningún lado y ni siquiera están los votos, suena curioso para un Gobierno que está en la recta final. Cuando estás en la recta final me concentro en sacar adelante lo que puedo sacar”, remarcó.



Respecto al ánimo que deja la Cuenta Pública en el Congreso de cara a los próximos debates, Rodrigo Galilea sostuvo que “RN, más allá de aciertos o desaciertos que pueda tener el Presidente, tiene una obligación con el país. Yo no tendría cara para decirle a los diputados que no sigan conversando porque el Presidente cometió una torpeza en la Cuenta Pública. Nosotros tenemos una obligación, y siempre vamos a seguir haciendo la pega. RN no se paraliza”.