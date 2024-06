Gareca no le cierra las puertas a Vidal y Medel en La Roja: Citarlos “es una posibilidad constante”

Ricardo Gareca se pronunció este lunes en conferencia de prensa, previo al partido amistoso con Paraguay, y entre diferentes temas, se refirió a las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel en La Roja, subrayando que ambos “tienen las puertas abiertas”.

“Arturo, y un jugador como él o como las grandes figuras que han despertado la atención de ustedes y de todos, siempre tienen las puertas abiertas”, expresó el “Tigre”, según consignó Radio Cooperativa.

En la misma línea, señaló que citarlos “es una posibilidad constante, latente, y dependerá de lo que queramos nosotros en ese momento (…). Ellos son jugadores de mucha experiencia, que si son citados ahora o en el futuro, estoy seguro de que no habrá problemas porque en base a esa experiencia se adaptarán rápidamente a esto”.

“Distinto son los jugadores que tienen menos experiencia y que nosotros queramos conocer para algo mucho más profundo”, sostuvo.

Por otra parte, el estratega argentino abordó las informaciones surgidas en medios peruanos, que apuntaban a la existencia de supuestos problemas económicos de la ANFP, los cuales podrían provocar su salida del combinado nacional.

Concretamente, el diario Líbero aseguró que la Federación “se quedó sin dinero” para pagar el “sueldazo” de Gareca, publicación que causó cierto revuelo, y que llevó a que el DT hablara sobre el tema.

“No estoy enterado. Lo que se publica es algo que yo no me meto. Nunca entro en una polémica con el periodismo, no me interesa, no entro en polémicas. Jamás me permitiría esas cosas”, comentó.

Asimismo, dejó en claro que “lo más importante es que tengo contrato con Chile e independientemente de los problemas que pueda tener la Federación, que no las tiene, tengo un contrato y lo voy a respetar hasta las últimas consecuencias, tanto deportivas como financieramente. El compromiso es absoluto con Chile”.

En tanto, y ante la consulta de si le acomodaba que Chile tuviera solamente un amistoso previo a la Copa América, contestó: “Nos acomoda. Si bien nos gustaría tener un buen resultado mañana, tengo entendido que la gente nos apoya masivamente. Jamás opino de la gente porque le tenemos el mayor de los respetos, me enteré que estará a mitad de aforo por las Eliminatorias”.

“Simplemente nos gustaría jugar con aforo completo siempre, es necesario en las eliminatorias jugar con aforo completo, tengan en cuenta y tengan cuidado de no ser sancionados para precisamente tener el aforo completo. Las hinchadas son necesarias, es un tema bastante delicado, hay cosas que no comparto, los hechos de violencia, pero los gritos también nos contagian y también es necesario. Que prime la cordura”, añadió.