Gareca se refiere a la salida de Palacios en La Roja: “No explicó cuáles son las cuestiones personales”

Este lunes, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa, con miras al duelo de este martes ante Colombia, donde La Roja necesita urgentemente los tres puntos para empezar a ilusionarse con al menos alcanzar el repechaje para el Mundial de 2026.

Pero al margen del partido con el elenco cafetalero, un tema obligado para el “Tigre” era la sorpresiva liberación de Carlos Palacios, quien abandonó la concentración en Juan Pinto Durán acusando “motivos personales”, situación que generó bastante revuelo en el entorno del combinado nacional.

Sobre la salida de la “Joya”, el DT argentino explicó que “se podría decir que fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No hablé yo con él, porque le habíamos dado para que pasen con la familia a almorzar y la cena y a las 23:00 para dormir. Yo tenía a mis hijos, nietos en mi casa y ya tenía todo organizado para llegar a las 23:00”.

“Carlos había pedido para irse un poco antes. Él tenía un determinada urgencia, mandé al preparador físico Néstor Bonilla a hablar con él, pero siempre al tanto y de todo. Carlos manifestó cuestiones personales más que nada que lo llevaban a estos momentos resolver desafectarse de la selección, así que lo entendemos”, complementó el estratega, quien siguió profundizando al respecto.

En ese sentido, el entrenador señaló que “le comuniqué a los muchachos al día siguiente a la mañana la decisión de Carlos y nada más, por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales, el grupo lo tomó bien, más allá de que estábamos con un viaje encima porque son cuestiones personales, entonces nadie sabe en profundidad porque él no explicó cuáles son las cuestiones personales, nadie sabe la profundidad, pero cuando uno aduce eso queda como algo muy privado. El grupo está bien, veo bien a los muchachos, metidos en el partido”.

“Le deseamos lo mejor, Chile pierde un valor importante. Yo con él tuve una charla queriéndolo conocer, antes de ser convocado. Siempre estuvo muy predispuesto, abierto, y después las charlas individuales. Yo no me comprometo con nadie, ni aún con los más importantes. Siempre aparecen jóvenes, suspensiones, hay lesiones, distintas cosas que uno pone un equipo y por ahí el equipo rinde, obtiene resultados. Uno tiene que priorizar. En este caso, es lo único que puedo hablar de Palacios. Simplemente las cuestiones personales hay que respetarlas. Él tiene que resolver sus cuestiones y yo las mías”, añadió.

Pero no fue todo, ya que a Gareca le preguntaron si Palacios seguiría siendo considerado, y sorprendió al indicar que “ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ni siquiera alguno que ustedes piensan que pueda tener un conflicto conmigo en algo. No me interesa en lo más mínimo. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas. Priorizo la salud de la selección. Jamás me podrían poner a discutir con colegas o jugadores”.

Incluso, se mostró dispuesto a considerar a Arturo Vidal, quien este domingo dejó entrever que no formaría parte del actual proceso. “Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera tiene las puertas abiertas… No me importa, son opiniones y en cualquier momento puede estar convocado. No le doy un sentido negativo a lo ocurrido, lo único que me interesa es que la gente sepa que el grupo está bien, entero para sacar este partido adelante”, remarcó.

En cuanto a los rumores sobre una posible renuncia en caso de perder ante Colombia, puntualizó que “solo pienso en sacar un buen resultado. Yo estoy muy mentalizado en la selección, estoy mentalizado en sacar un buen resultado. Estamos en una etapa en la que vamos paso a paso. Estamos en una situación en la que hay que ir paso a paso, hay que ser muy prudente. Estoy consciente que las fechas se acortan y hay que ver qué es lo que quiere la dirigencia, tenemos objetivos cortos”.

Por último, Gareca apuntó que “es fundamental que nos soltemos en nuestro juego, que hagamos lo que estamos capacitados para hacer. Estamos en una situación en la que Colombia puede llegar a ser el favorito. Como integrante del cuerpo técnico sé que mientras podamos crecer en el juego, vamos a ser protagonistas. Tomamos en cuenta el rival y estaremos atento a cada aspecto. Me gustaría que recuperemos lo que mostramos ni bien llegamos, ojalá podamos hacerlo mañana”.