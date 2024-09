Gendarmería: Renuncia subdirector en medio de cuestionamientos a su jefatura

Luego de que se confirmara que se le solicitó la renuncia al subdirector operativo de Gendarmería, Víctor Provoste, por una “reubicación de dos personas privadas de libertad en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, no ajustada al procedimiento establecido”, esta jornada se conoció el contenido de su carta de renuncia enviada al director nacional de la institución, Sebastián Urra.



“Vengo en formalizar mi renuncia por escrito, la cual fue presentada verbalmente a partir del día de ayer (lunes). En primer término y atendido que siempre he asumido mis aciertos y fracasos con dignidad, en esta ocasión no será la excepción”, dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.



“Lamento profundamente que, pese a lo anterior, usted no haya tenido la mínima deferencia de notificarme acerca de la injusta investigación de carácter secreta dispuesta en mi contra, de la cual demostraré mi inocencia en caso de existir cargos en mi contra”, se lee en el documento.



Luego agrega que “al interior de Gendarmería, eran conocidas las enormes diferencias respecto de la mirada con que proyectábamos a la institución. Sin embargo, estas mismas diferencias jamás me apartaron de los objetivos institucionales abocándome en todo momento al trabajo netamente penitenciario y a tratar de contribuir a la tarea encomendada”.



Durante el período en que desempeñó el cargo, relata Provoste, “gran parte de la Oficialidad, personal de la planta de Suboficiales y Gendarmes, nuestro personal civil, así como también nuestras autoridades ministeriales son testigos de aquello, por lo que puedo decir que me retiro con un enorme sentido de agradecimiento hacia cada uno de ellos”.



Más adelante acusó directamente al director Urra de entregar información “distorsionada y acomodaticia” a las autoridades del Ministerio de Justicia.



“De su parte nunca encontré reciprocidad y mucho menos conceptos como la lealtad, este mismo desempeño que ha marcado el principal sello de su administración también ha traspasado las barreras de la institución”, acusó el ex subdirector operativo.



“A la hora de relacionarse con nuestras autoridades ministeriales, la información solicitada ha sido entregada por su parte de manera distorsionada y acomodaticia”, agregó en la carta de renuncia que también fue enviada al jefe de gabinete del director nacional, al ministro Luis Cordero y al subsecretario Jaime Gajardo.



En el mismo escrito, Provoste enumeró ocho diferencias que mantenía con Urra respecto del manejo institucional y que a su juicio deben ser abordadas por la autoridad para “garantizar la sobrevivencia institucional de Gendarmería y de la Seguridad Nacional”.