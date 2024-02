Gissella Gallardo y el rol de Mauricio Pinilla durante las grabaciones de “Top Chef VIP”: “Se ha portado un 7”

La participante de “Top Chef VIP”, Gissella Gallardo, se refirió este viernes a cómo se ha organizado para formar parte del concurso culinario de Chilevisión, y confesó que su expareja, Mauricio Pinilla, ha tenido un rol fundamental mientras ella se encuentra en las grabaciones del programa.

En una conversación con LUN, la periodista detalló que el exfutbolista se ha quedado estos días con los 3 hijos que tienen en común, y a la vez, aseguró que ambos mantienen una buena relación, “para ser los mejores padres para nuestros niños”.

“Los niños han estado con Mauricio este tiempo. Él se queda con los niños todos los días mientras yo estoy grabando, así trabajo tranquila”, manifestó.

Asimismo, expresó que “Mauricio se ha portado un 7, cuando le comenté que entraba me dijo que no me hiciera problema. Nos apoyamos. Al final lo hacemos todo por nuestros hijos y los niños lo adoran y lo pasan bien”.

En tanto, respecto al vínculo que mantiene con Pinilla, de quien se separó hace dos años, señaló que “a Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños, entonces remamos hacia el mismo lado: a que los niños estén bien”.