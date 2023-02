Gobierno confirmó fallecimiento de cuatro personas por los incendios forestales en Santa Juana

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó la tarde de este viernes el fallecimiento de cuatro personas, preliminarmente civiles, que se encontraban escapando de las llamas en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío.



“Tenemos que lamentar que hace pocos minutos supimos de la confirmación de cuatro personas fallecidas, son personas que se desplazaban, unos por un camino principal y otros por un camino interior. Se desplazaban en vehículos, en un caso se calcinaron porque fueron alcanzados por el fuego, en el otro sufrieron un accidente probablemente por tratar de escapar del fuego”, manifestó la secretaria de Estado.

Añadió que “hay otras situaciones que se están evaluando, de las cuales no tenemos información fidedigna, así que preferimos esperar tenerla”, agregó.



Tohá entregó las condolencias a las familias y conocidos de las personas fallecidas, además de comunicar la situación de la comuna donde ocurrieron las muertes.



“En el caso de estas cuatro personas son casos confirmados y que queremos lamentar, enviamos condolencias a sus familias, a sus conocidos, esto sucedió en la comuna de Santa Juana, una de las afectadas, que está hoy día como uno de los lugares donde se va a poner particular atención, de parte del Jefe de la Defensa Nacional, que está laborando en la región, se ha solicitado de parte de la alcaldesa presencia de funcionarios de las FFAA que ayuden en las labores especialmente a lo que se refiere a las evacuaciones”.



La ministra llamó a informarse solo con fuentes oficiales. “La información de lo que está sucediendo es ampliamente difundida a través de fuentes oficiales pedir que esas fuentes sean las que se empleen para entregar noticias tanto del punto de vista de datos, como evaluaciones que se hacen a partir de estos datos, a efectos de mantener todos los mismos antecedentes y no generar alarma salvo aquellas que es necesario y útil generar”, indicó Tohá.



“En segundo lugar transmitir una solicitud, un llamado a colaborar en el control de esta emergencia. A pesar de que tenemos incendios tan graves y que toda nuestra atención se vuelca a mirar que es lo que se hace en esos incendios, la prioridad no es solamente actuar en los incendios que ya están, la batalla se juega hoy día en evitar nuevos incendios”, remarcó.