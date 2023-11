Gobierno envió propuesta a Venezuela para enfrentar en conjunto el crimen organizado

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo este miércoles que enviaron una propuesta al gobierno de Venezuela para enfrentar en conjunto a la delincuencia y al crimen organizado.



Desde el Ejecutivo están a la espera de la respuesta de su homólogo venezolano con el objetivo de concretar una reunión dentro de las próximas semanas.



“Obviamente esperamos su respuesta y la idea es que esa reunión pueda concretarse si no es a fines de noviembre, durante la primera quincena de diciembre. Para nosotros lo antes posible mejor, pero como sabrán depende también de la evaluación y de la respuesta de su par en Venezuela”, sostuvo Vallejo.



“Se ha enviado también una propuesta de acuerdo que tendrá que evaluar también la contraparte venezolana para enfrentar la delincuencia del crimen organizado, de conjunto”, añadió.



Sobre la medida, la vocera de La Moneda indicó que “es una propuesta que se ha enviado por parte del Ministerio del Interior, no puedo dar detalles de eso porque es algo que está evaluando el gobierno venezolano. Pero esto se trata no solo de ir resolviendo los temas de expulsiones y los temas migratorios, sino que también de normas o estándares de acuerdos de conjunto para enfrentar un fenómeno que no está solo presente Chile, sino que a nivel global”.