Gobierno impulsará legislación para proteger a trabajadores de la prensa

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, lamentó el fallecimiento de la periodista Francisca Sandoval y aseguró que desde el oficialismo buscarán avanzar hacia un proyecto de ley que garantice la protección de los trabajadores de la prensa.



Trabajadora de señal 3 La Victoria, Sandoval fue baleada en el barrio Meiggs el pasado 1 de mayo, cuando cubría una manifestación por el Día del Trabajador. Estuvo 12 días internada en la ex Posta Central hasta que se dio a conocer su deceso este jueves.



“Como lo ha manifestado nuestro Presidente de la República, nuestra ministra del Interior, no nos queda más que lamentar esta situación, solidarizar en primer lugar con la familia de Francisca Sandoval, con los trabajadores de señal 3 La Victoria, y todas las personas que la acompañaron en este difícil momento”, indicó Vallejo durante una gira en la Región de Coquimbo.



La titular de la Segegob advirtió que “así como abrazamos a la familia en este momento de mucho dolor, queremos decirle a los delincuentes que no habrá impunidad. Y no vamos a descansar hasta que se haga justicia”.



“La delincuencia, y estos hechos de violencia, dañan profundamente nuestra democracia, a familias de manera irreparable. La familia de Francisca Sandoval queda con un daño que lamentablemente es irreparable, para qué decir su hija menor de edad”, añadió.



La vocera del Ejecutivo explicó que “no solamente vamos a seguir trabajando para que este caso y otros no queden en la impunidad, con una reconfiguración evidentemente de la querella, sino que también (vamos a seguir trabajando) para poder garantizar mayores condiciones de seguridad, a las y los trabajadores de la prensa”.



“Es inaceptable que cuando reportean en las calles y tratan de llegar con la información a sus casas, se vean enfrentados a una permanente sensación de inseguridad, a hechos de violencia, a ataques, que lamentablemente, en este caso, terminó con la muerte de una periodista”, añadió.



En esa línea, la exdiputada anunció que “estamos trabajando junto a parlamentarios, senadora (Fabiola) Campillai, diputada Nathalie Castillo, diputado Juan Santana, y con más parlamentarios, para avanzar hacia una legislación que proteja a los trabajadores de la prensa, según los estándares internacionales que nos ha planteado la Unesco.



Afirmó que el objetivo no es solamente velar por la “integridad física” de los comunicadores, “sino que también resguardar un principio fundamental para nuestra democracia, que es la libertad de prensa. No queremos que se siga poniendo en riesgo la libertad de prensa, sea la que ejercen medios comunitarios, como también la prensa tradicional”.