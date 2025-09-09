Home Nacional "gobierno ingresa indicación que repone multa de hasta $103 mil po..."

Gobierno ingresa indicación que repone multa de hasta $103 mil por no votar

Según Emol, durante la sesión de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, confirmó el ingreso de dos indicaciones: una que restablece la sanción económica para los ciudadanos que no voten, y otra que regula el procedimiento para su cobro.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Gobierno reactivó esta semana su propuesta para sancionar a quienes no concurran a votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Tal como estaba comprometido, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, anunció el ingreso de una nueva indicación que repone la multa, luego de que la Cámara la rechazara la semana pasada con votos del oficialismo.

Según Emol, durante la sesión de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, la ministra confirmó el ingreso de dos indicaciones: una que restablece la sanción económica para los ciudadanos que no voten, y otra que regula el procedimiento para su cobro. “Ingresaron dos indicaciones para reponer la multa a los ciudadanos que no concurran a votar, así como otra sobre el procedimiento para el cobro de la misma”, detalló Lobos.

La propuesta del Ejecutivo establece una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre $34 mil y $103 mil. Esta cifra contrasta con el proyecto original impulsado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que proponía sanciones de entre 0,5 y 3 UTM, equivalentes a montos entre $34 mil y $207 mil.

Además, el Gobierno presentó una reforma constitucional que modifica los requisitos para que ciudadanos extranjeros puedan sufragar, con el objetivo de que esta medida se aplique en la próxima elección. “La idea es que el primer proyecto y la reforma se transmiten en paralelo”, explicó la ministra.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Licencias médicas: Contraloría informa que se han inic...

Así lo da cuenta la revisión al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría y que permite verificar que los servicios inicien, terminen, y envíen a control de legalidad los procedimientos disciplinarios que instruyan en virtud de lo ordenado por el organismo contralor.

Leer mas
Nacional

Carabineros investiga hallazgo de cuerpo flotando en e...

Efectivos de la 19° Comisaría acudieron al lugar y lograron ubicar el cuerpo, que estaba a la altura del Puente del Arzobispo, en Providencia. La capitán Susana Saenz confirmó que se trata de un hombre, cuya identidad aún no ha sido determinada.

Leer mas
Nacional

Sernac lanzó su “cotizador de Fiestas Patrias”...

El director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, precisó que “entregamos esta plataforma para que las familias chilenas puedan cotizar y puedan hacer su canasta virtual de productos de Fiestas Patrias”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/