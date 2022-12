Gobierno inició despliegue de Fogape Chile Apoya

Desde el hall central de la casa matriz de BancoEstado, el Gobierno dio inicio al despliegue del nuevo Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) Chile Apoya.



El fondo fue despachado del Congreso el pasado 19 de octubre y tiene como objetivo reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el marco del Plan Chile Apoya, posibilitando su acceso a créditos a emprendimientos que hasta ahora no han tenido acceso a la banca para financiar capital de trabajo, inversión y refinanciamiento de deudas.



Según explicó el ministro de Economía, Nicolás Grau, podrán acceder al beneficio todas las empresas cuyas ventas anuales sean menores a 2.400 UF, es decir las micro empresas.



En el caso de aquellas con ventas entre las 2.400 y las 100.000 UF, deberán cumplir una de las siguientes condiciones:



– Pertenecer a los sectores económicos más afectados por la pandemia y la crisis económica, como el turismo, la construcción o las actividades culturales.

– No haber recibido el Fogape Reactiva o el Fogape Covid.

– Haber sido afectadas por el estallido social o la violencia rural.



Grau detalló que “se asignaron 1.200 millones de dólares, lo que debiera permitir en esta primera ronda un financiamiento a 60 mil empresas”.



El fondo estará disponible hasta diciembre de 2023. No tiene comisión de prepago, no paga el impuesto de timbres y estampillas y tampoco tiene costo de comisión por la garantía, además de conllevar una tasa preferencial. Además, la primera cuota se puede pagar desde 12 meses, con la opción de renunciar al beneficio.



Según explicó la presidenta del BancoEstado, Jessica López, la tasa de interés máxima anual de este Fogape será la Tasa de Política Monetaria -actualmente en 11,25%- más un 5%.



También están asociados al programa el Banco de Chile, Banco Internacional, Scotiabank, Bci, Itaú CorpBanca, Banco Bice, Banco Santander, Banco Security, Banco Consorcio, Cooperativa Lautaro Rojas, Maxxa, Finfast e Inge Sagr. A ellos se suman Oriencoop y Coopeuch para el caso específico de las micro empresas.



Grau explicó que “en el caso que hayan bancos que quieran utilizar un monto mayor que la cuota que les fue asignada a esta primera licitación, van a tener ventanilla abierta para poder ir haciendo solicitudes a lo largo del año. Este tope que está en esta licitación no significa que los bancos no puedan hacer una demanda mayor en caso de que esto se solicite”.



MINISTRO MARCEL



Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la noticia la “podemos ligar a como quisiéramos que se desenvolviera el crédito en la etapa del ciclo económico que estamos actualmente”.



“Tradicionalmente, en el ciclo económico, el crédito se ha comportado de manera procíclica. Es decir, que cuando más falta ha hecho, el crédito se ha contraído, y muchas veces ha habido exceso de crédito cuando a la economía le va bien. Lo que uno quisiera, es que el crédito fuera más estable en el tiempo, y que particularmente ayudara a las empresas que tienen limitación de capital de operación o para realizar pequeñas inversiones”, detalló.



El expresidente del Banco Central recordó que “durante la crisis del Covid-19, tuvimos la oportunidad de impulsar una expansión del crédito que se dio especialmente durante 2020 y los primeros meses de 2021, que gracias a la combinación de las garantías de Fogape, la liquidez que proporcionó el Banco Central, y que se tradujo en los programas Fogape Covid y Fogape Reactiva”.



“Eso permitió que cientos de miles de pequeñas empresas accedieran a financiamiento, cuando justamente eran el sector más golpeado por la falta de acceso a este”, destacó, aunque lamentó que “ese impulso luego empezó a decaer y ya empezamos a ver cifras negativas en el año pasado”



“Ahora, que estamos todavía en un periodo de enfriamiento de la economía, lo que quisiéramos es que tal como lo ha planteado nuestro programa Chile Apoya, nadie se quede atrás en la recuperación”, recalcó Marcel.



Además, el titular de Hacienda anunció que “se van a sumar durante este periodo otras dos iniciativas. Una de ellas es el programa de créditos para micro empresas, que es administrado por la Corfo, en el cual actúa como ventanilla de segundo piso, y trabaja con instituciones financieras no bancarias”.



A ello añadió “algo que el ministro de Economía (Nicolás Grau) ya señaló hace algunos días, que es un programa de garantías especiales para créditos de empresas constructoras, que corresponden a un sector que ha sido particularmente golpeado durante los últimos meses, y también durante la crisis. Es un sector que acumula muchas dificultades en los últimos años, y del cual dependen los empleos de cientos de miles de trabajadores”.



“Lo que esperamos como Gobierno es a contribuir en la reactivación del crédito, y que esa reactivación del crédito la acompañe la reactivación de la economía”, complementó.



Finalmente, valoró que “en esta oportunidad, hemos tenido una demanda por garantías Fogape superior a la disponibilidad, que haya habido interés de todos los bancos de la plaza, en algunos segmentos hicieron oferta por la totalidad del cupo, obviamente la distribución ha sido más equitativa entre las distintas instituciones.



“Lo que tenemos que esperar es ver en los próximos meses como este derecho a las garantías de Fogape se va traduciendo en operaciones concretas con decenas de miles de empresas”, concluyó.