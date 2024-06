Gobierno reporta normalidad del transporte y advierte que inundaciones son inevitables

El Gobierno reportó normalidad en el sistema de transporte público de la Región Metropolitana, pero advirtió que todas las medidas adoptadas no van a evitar inundaciones ni damnificados, debido a la inusual intensidad del sistema frontal.



La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, encabezó un monitoreo en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, junto al ministro de Transportes (s) Jorge Daza, y la delegada presidencial Constanza Martínez, entre otras autoridades.



Vallejo resaltó que “el nivel de agua que va a seguir cayendo en la Región Metropolitana y en la zona centro es algo inédito”. De hecho en varios puntos de la capital se reportan calles y pasos bajo nivel inundados. También en la Ruta 68.



Por lo mismo, la ministra admitió que “todo lo que hemos hecho en materia de prevención no va a evitar las inundaciones, no va a lograr evitar que haya también personas probablemente damnificadas”.



En ese sentido, aseguró que “lo que necesitamos es la máxima colaboración, vecinos y vecinas organizados, ver qué pasa con las personas mayores siempre ayuda, sabemos que una labor la hacen los municipios, pero también la comunidad organizada”.



Acerca del transporte público, Vallejo reportó normalidad del sistema de Red, “con más de 5.000 buses que están desplegados en calle, lo mismo con nuestro sistema de Metro, que también está funcionando con normalidad, y con nuestro sistema de EFE”.