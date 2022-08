Gobierno se querelló contra el empresario Pedro Pool por amenazas de muerte

El Ministerio del Interior informó que presentó una querella criminal en contra del empresario osornino Pedro Pool por una serie de amenazas de muerte contra partidarios del Apruebo que ha expresado a través de programas en plataformas de streaming.



La acción legal pide a la Fiscalía que despache a la Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) “una orden amplia de investigar para efectos de esclarecer los hechos descritos en esta presentación. En particular, se solicita que en dicha orden se instruya recabar todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad de la comisión de los delitos aquí imputados, y que se instruya investigar, las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado”.



Además, pidió que “se oficie a los medios digitales ‘Vulcan Militar’ y ‘Las indomables’, con el objeto de que remitan copia íntegra de todo registro audiovisual que mantengan donde haya participado el querellado”.



“Asimismo, se solicita que ambos medios digitales, indicados en el punto anterior, remitan una nómina que contenga la individualización de las personas que participaron en la elaboración y producción de las entrevistas del querellado, señalando sus nombres completos y datos de contacto”, agregó el texto.



El Gobierno también pidió que “se solicita al Ministerio Público que ubique y cite a declarar, en calidad de testigos, a las personas individualizadas en dicha nómina”.



La querella requirió que “se oficie al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, con el objeto de que realice una pericia de todos los registros audiovisuales que sean remitidos al Ministerio Público en virtud de las diligencias señaladas en los puntos anteriores, en los que consten las declaraciones de don Pedro Pool”. Esto con el objetivo de que “se certifique la efectividad de que quien ha declarado lo indicado en el cuerpo de esta presentación corresponde efectivamente a Pedro Pool Vargas” y que “transcriba e identifique otras declaraciones del querellado que sean constitutivas del ilícito que se imputa, como de cualquier otro que pueda configurarse a su respecto”.



El empresario, que es dueño de una cadena de supermercados de Osorno, participó en “Las Indomables”, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde dijo que en caso de ganar el Apruebo se va a “dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.



“Y no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”, agregó.



Posteriormente, en otro programa, amenazó con “fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”.



Afirmó que Chile “no se merece lo que quieren hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud”