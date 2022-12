Habilitan centros de acopio en diversas comunas de la RM para ir en ayuda de afectados por megaincendio de Viña del Mar

Municipios de la Región Metropolitana se han organizado para brindar ayuda a las miles de personas que se vieron afectadas por el gigantesco incendio que ha afectado a Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.



En ese sentido, diversos centros de acopio se han abierto para recibir distintos artículos necesarios para la comunidad damnificada de la ciudad jardín.



En Providencia, el Club Providencia ubicado en Pocuro 2878 hoy estará abierto hasta las 19:30 horas y el sábado desde las 08:30 a 13:00 horas. Ahí aceptarán alimentos no perecibles, agua, leche en caja, barras de cereal, pañales para niños y adultos, artículos de aseo personal, toallas higiénicas, desodorante, alimento para mascotas, herramientas y guantes para los voluntarios y frazadas.



En La Reina, se habilitó un centro de acopio en la avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, Sector Estadio. Hoy funcionará hasta las 18:30 horas, el sábado de 10:00 a 14:00 horas y de lunes 26 a miércoles 28 de diciembre de 10:00 a 18:30 horas. Se podrá aportar con agua embotellada, leche en polvo, juguetes-regalos, alimentos para mascota, pañales y artículos de aseo personal.



En Lo Barnechea, el Vacunatorio ubicado en El Rodeo 12.525 operará hasta las 20:00 horas de hoy, y el sábado y domingo estará abierto de 9:00 a 20:00 horas. Ahí se recibirán guantes, palas, carretillas, baldes, bloqueador y sacos, además de cepillos y pasta de dientes, jabón líquido, cremas de cara, manos y cuerpo, papel higiénico, pañales, toallas húmedas, toallas higiénicas, toallas, ropa interior nueva y barras de cereal.



En Vitacura hay tres centros de acopio que funcionarán desde hoy hasta el 28 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas: Vitavecino, en Nicolás Gogol 1637, Vitacentro, en Las Taqueras 2566 y Centro Cívico, en Bicentenario 3800. Se aceptarán botellas de agua, jugos en cajas individuales, leche en cajas individuales, colaciones selladas no perecibles, útiles de aseos personal, guantes de trabajo (no goma) y alimento para mascotas.



En Las Condes además hay dos centros de acopio, uno en el Estadio Municipal Paul Harris, en avenida Paul Harris 701, y otro en el Círculo de Encuentro Rosa O’Higgins, en Rosa O’Higgins 17, esquina Apoquindo. Ambos operarán hasta las 20:00 horas, y se podrá cooperar con agua embotellada, bebidas isotónicas, alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, productos de higiene personal, frazadas, juguetes de niños, pañales de niños y de adultos.



En Puente Alto, el Gimnasio Irene Velásquez ubicado en Balmaceda 265, estará abierto hoy hasta las 21:00 horas y el sábado de 09:00 a 12:00 horas, con el fin de recibir alimentos no perecibles, agua embotellada, medicamentos básicos, pañales y artículos de aseos personal, frazadas, alimentos para mascotas y juguetes.



En Maipú, personal municipal estará hasta las 20:00 horas en la explanada de la Plaza de Maipú, con el fin de acoger alimentos no perecibles, agua embotellada y alimento para mascotas.