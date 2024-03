Habla víctima de golpiza de Las Condes: “La intención de él era matarme“

La mujer que fue víctima de una brutal golpiza propinada por su ex pareja en Las Condes relató la lentitud del sistema en acudir en su ayuda y resguardarla en un proceso que contaba con una prohibición de acercamiento sobre el agresor.

Entrevistada por el matinal de Chilevisión, la mujer identificada solo como Karen relató las circunstancias en que se dio la agresión que quedó registrada en las cámaras de vigilancia. El sujeto la agredió con una piedra y con golpes de pies y puño.

“Soy abogada y estar en situación desde el otro lado ha sido muy fuerte”, dijo en la clínica donde se encuentra internada, junto con detallar el caso.

“Yo misma redacté una demanda en un Tribunal de Familia, obtuve una sentencia con una medida cautelar de prohibición de acercamiento, se le notificó esta resolución y él incumplió al menos cinco veces“, agregó.

Luego explicó lo que la motivó a salir de su edificio la madrugada del miércoles fue el constante hostigamiento físico y sicológico del que era objeto desde que terminó con su expareja y ahora agresor.

“Era tanto mi nivel de rabia que yo no pensé ni dimensioné. La rabia me cegó y bajé corriendo a ver si estaba ahí para increparlo, me expuse ante esta situación porque jamás me imaginé que, estando en la calle, él me iba a golpear de la manera en que me golpeó”, dijo.

“Lo lamentable es ver la indolencia de todo el sistema”, acusó, asegurando que los procedimientos regulares “no funcionan”.

También expuso el nivel de acoso al que había llegado el victimario en su contra: “Él mandaba correos electrónicos de distintas casillas, a pesar de estar bloqueado de todos lados. Era uno tras otro, en los que me insultaba”.

“Se compraba chips y de distintos números de teléfono me mandaba WhatsApp y mensajes de texto. Se hacía pasar por otras personas, indicando como que sus amigas me mandaban mensajes señalando que yo era una mala mujer, que yo lo estaba acosando. Y yo desde que terminé con él no volví a tener contacto con ese hombre”, señaló.

“Entonces el nivel de acoso y de angustia, impotencia y rabia frente a esta situación, fue lo que lamentablemente me hizo exponerme de la manera que me expuse”, explicó respecto de lo sucedido durante la madrugada del miércoles.

Asimismo dijo que la exposición pública de su caso ayudó a la detención del agresor. “Él tiene muchos recursos y muchos contactos, entonces había muchas probabilidades de que se fuera del país”, sostuvo.

“Yo no podía vivir, no podía salir a la calle sin el miedo de que este tipo estuviera afuera en mi trabajo, molestando a mis papás, porque el acoso no fue solo conmigo. Yo la saqué barata, porque la intención de él era matarme“, cerró.