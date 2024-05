Matthei a Jadue por frase sobre muerte de Piñera: “Que comentario más miserable”

“Ellos creen que acumulando capital, acumulan vida, y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís no más”.



Esa fue la frase que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), usó para graficar su crítica política hacia el gran empresariado y generó la molestia en sectores de oposición y entre quienes compartieron ideario político con el fallecido exmandatario.



La frase fue pronunciada durante la última emisión del programa “Sin Maquillaje” que se transmite regularmente por streaming.



En ese contexto, Jadue afirmó que “el gran empresariado chileno, los Juan Sutil, los Luksic y otros, no se aburren de ganar plata”.



“A pesar de que tienen más plata de la que van a poder gastar en sus vidas, ellos creen que acumulando capital, acumulan vida. Y hace poco nos demostraron que eso no pasa, que cualquier día te subís a un helicóptero y te morís no más”, agregó el jefe comunal.



Ante esto la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei utilizó su cuenta en la red social X para responder a su colega de Recoleta.



“Que comentario más miserable”, escribió la más probable carta de la UDI a la Presidencia de la República.



Y no fue la única figura pública de su sector en condenar la frase de Jadue, porque la diputada María Luisa Cordero (Ind), comentó: “El empresario genera empleo y aporta a Chile. En cambio, hay personas populistas que elevan un discurso de igualdad, pero les gusta vivir como ricos usando recursos públicos para hacer negocios y terminan siendo un desastre afectando a los más necesitados”.

