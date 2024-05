Tiago Nunes aborda el partido con O’Higgins y responde a los elogios del Presidente Boric: “Es un honor”

Este sábado, a partir de las 17:30 horas, Universidad Católica recibirá en el Estadio Santa Laura al alicaído O’Higgins, buscando mantenerse en la senda del triunfo para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa, el entrenador de la UC, Tiago Nunes, adelantó este jueves lo que será el partido ante el Capo de Provincia, y a la vez, se refirió a los elogios del Presidente Gabriel Boric, reconocido hincha del equipo de la franja, y que en una conversación con Radio Rancagua manifestó que “con el técnico Nunes vamos derechamente para arriba”.

“Conocemos individualmente a los jugadores de O’Higgins y cualquier cambio de entrenador siempre genera nuevos aires, nuevas oportunidades y disputa interna por ser titular. El rival tendrá una intención de pelear al máximo, así que será un partido durísimo”, partió señalando el estratega.

Sobre el armado del once inicial, puntualizó que “evalúo la semana del jugador, sus características de acuerdo con el rival que nos toca jugar. Podría impactar en la confianza cuando uno juega bien y sale, pero creo que eso no ha ocurrido tantas veces. He repetido prácticamente el mismo equipo”.

En la misma línea, agregó que “he dicho antes que tengo siete u ocho titulares y unos tres o cuatro valores que normalmente cambian de acuerdo a las características. En este momento siento a los jugadores muy conectados, apoyando a quién está jugando”.

Por último, Nunes agradeció las palabras de Boric, expresando que “es un honor ser citado por el Presidente de la República, y con buenas palabras todavía”.

“Ojalá que yo pueda mantener este equipo equilibrado, creciendo partido a partido para poder representar bien a nuestra gente y a un hincha tan ilustre; no es para cualquier equipo esa responsabilidad”, remarcó.