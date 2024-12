Harald Beyer: “La eliminación de la selección en liceos emblemáticos ha afectado negativamente la movilidad social”

El exministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Harald Beyer, se refirió este martes al debate sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE), criticando la eliminación de la selección en liceos emblemáticos junto con plantear la necesidad de revitalizar la educación pública para reducir la segregación.



En conversación con CNN Radio, Beyer destacó que “es posible mantener un sistema como el SAE mientras se permite la selección por aptitud académica, como sucede en ciudades como Nueva York y Ámsterdam”.



Añadió que “la eliminación de la selección en liceos emblemáticos ha afectado negativamente la movilidad social, especialmente en términos de acceso a carreras universitarias selectivas. Hay menos proporción de estudiantes que provienen de la educación pública en estas universidades, y eso me preocupa”.



También el exministro comentó las prioridades definidas por el Estado en el SAE, como el porcentaje de alumnos prioritarios que tienen preferencia en la postulación. “No es evidente que la decisión del Estado sea mejor que la de los colegios. El objetivo del sistema de admisión escolar fue reducir la segregación y no ha tenido ningún efecto en la segregación”.



Sobre la brecha histórica entre la educación pública y la particular subvencionada, el exministro reiteró que “el SAE ha revelado una preferencia marcada de las familias por los colegios particulares subvencionados y aunque el sistema ha funcionado bien en términos generales, no ha logrado reducir la segregación educativa, uno de sus objetivos principales”.