Harboe a ministra Orellana: “Descalificación es primer síntoma de la falta de argumento”

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, respondió nuevamente a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en el tema de la encuesta de victimización. La secretaria de Estado lo tildó de “bananero” por sus críticas y la noche de este domingo Harboe declaró que “la descalificación es el primer síntoma de la falta de argumento”.



“Yo me quedo con la reacción del subsecretario del Interior (Manuel Monsalve), con quien hemos estado trabajando, que es una persona que sabe, que entiende estos temas”, señaló en el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile.



“Entre los especialistas, cuando hay una discusión sobre esta materia, que han habido muchas, las respuestas son con argumentos, y creo que la descalificación es el primer síntoma de la falta de argumento”, añadió Harboe.



Según detalló, sus críticas apuntaban al instrumento y no al Gobierno. “Yo no voy a entrar en la discusión política, lo mío era estrictamente académico, de decir ‘cuidado, no vayamos a afectar la comparabilidad de esto’. Nada más. Creo que se pusieron nerviosos y probablemente el ambiente está muy crispado”, dijo.



Por otro lado, Harboe también explicó por qué votará “En contra” de la propuesta constitucional.



“Me da la impresión de que un texto constitucional debió haber resuelto el principal problema que tiene Chile, que es su problema de relacionamiento político entre las instituciones. La gente cree que la Constitución no influye en el día a día. Llevamos 10 años en el Parlamento la reforma a las pensiones y a la salud y no hay acuerdo”, expresó.



En ese sentido, aseguró que “la única modificación que valía la pena para cambiar el sistema político en Chile y evitar este fraccionamiento era lo propuesto por los expertos, que era poner que la elección parlamentaria se verificaba junto con la segunda vuelta presidencial“.



Finalmente, concluyó que “la estabilidad no la va a dar un texto, la estabilidad la va a dar el sistema político si es capaz de hacer dos o tres grandes reformas que le cambien la vida a la gente“.