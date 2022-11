Hassler: “Lo que vimos en el Paseo Ahumada realmente es una situación crítica”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió al video que se viralizó por redes sociales, en donde se ve a dos niños utilizando unos cuchillos e intimidando a personas en el Paseo Ahumada.



En una entrevista al matinal “Buenos días a Todos” de TVN, Hassler declaró que “lo que vimos en el Paseo Ahumada realmente es una situación crítica y yo creo que no se puede naturalizar. Mi llamado al Gobierno es que esto no se puede naturalizar, aquí necesitamos tomar acciones concretas”.



“Aquí necesitamos una intervención profunda de nuestro casco histórico, recuperar la Plaza de Armas, el Paseo Ahumada para poder tener tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas”, manifestó.



Hassler afirmó que lo ocurrido debe “marcar un punto de inflexión. El Gobierno tiene que asumir la responsabilidad que implica, a propósito de que tienen a su cargo las policías, de poder recuperar espacios tan importantes como estos para nuestra comunidad”.



La alcaldesa informó que hay un aumento del comercio ambulante e ilegal. “Lamentablemente se ha profundizado una mala ocupación del espacio público desde el estallido social y la pandemia… el centro de Santiago siempre ha enfrentado dificultades en torno a comercio en la vía pública”, argumentó.



“Yo lo he dicho desde que llegué a la alcaldía, nuestra batalla es recuperar Santiago, es revertir esta situación, una situación realmente crítica ¿Y por qué hago el llamado al Gobierno y a Carabineros? Porque nosotros como municipio no estamos a cargo del orden público, nuestros funcionarios no son personas que están armadas, no son personas que tienen la atribución del orden público, de la seguridad”, explicó.



En relación a los puestos ilegales de comida rápida, indicó que el Concejo Municipal de Santiago solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud intervenir. “Necesitamos un actuar que es de conjunto y también un actuar especialmente de orden público”, recalcó.



Hassler le hizo ver a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que “es fundamental recuperar el centro de Santiago. Ella bien lo conoce y creo que es fundamental que podamos poner en el centro que aquí estamos hablando de la imagen de nuestro país, estamos hablando de lugares que vienen todos los días millones de personas”.