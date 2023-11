“House of the Dragon”: ¿cuándo se estrena la segunda temporada?

La exitosa serie de HBO, “House of the dragón”, basada en las novelas de George R. R. Martin y precuela de la galardonada “Game of Thrones”, confirmó el estreno de su segunda temporada para el 2024. La información fue consignada por Variety durante un evento de prensa.

Según recogió La Tercera, la filmación de la segunda temporada culminaron a principios de este año, en una producción que no se vio afectada por las huelgas de actores y guionistas, ya que los actores eran representados por el gremio británico y los guiones fueron completados de manera previa.

Asimismo, el citado medio reveló que la ventana de lanzamiento estaría programada para el verano del hemisferio norte, correspondiente a los meses de junio a agosto. Además, durante el evento de medios se habría presentado el tráiler a puertas cerradas.

En estos nuevos ocho episodios, “Rhaenyra Targaryen”, interpretada por Emma D’Arcy, combatirá contra su medio hermano “Aegon II Targaryen” y su madre y examiga “Alicent Hightower”, encarnada por Olivia Cooke.

Cabe recordar que la producción se sitúa 200 años antes de los sucesos de “Game of Thrones” y se basa en la novela “Fuego y Sangre” de George R. R. Martin.