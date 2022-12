Humo en la RM: Ávila informa que establecimientos educacionales de 14 comunas iniciaron la suspensión de las clases

En un punto de prensa conjunto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al titular de Educación, Marco Antonio Ávila y el director subrrogante de la Onemi, Mauricio Tapia, informaron acerca de las medidas para mitigar los efectos de la nube de humo, producto de los incendios, que cubre este viernes la Región Metropolitana.



“Quería situar el riesgo que hay con respecto a la salud de las personas, en relación con los incendios forestales, a la exposición a material particulado, este se elevó, producto de la llegada del humo de los incendios y eso significa que a las personas que tienen alguna enfermedad respiratoria crónica les puede significar algún tipo de descompensación, o irritación en las vías respiratorias, por tanto lo que se ha solicitado es que las personas eviten hacer actividades físicas, porque se respira con mayor intensidad, que cierren las puertas y ventanas para disminuir la exposición al humo, que los grupos de riesgo como las embarazadas, adultos mayores, niños, niñas, pacientes asmáticos traten de no salir de su domicilio y evitar ambientes donde hay humo”, indicó la ministra Aguilera.



Detalló además, que el personal de Salud se encuentra preparado para cualquier contingencia, agregando también que se le informó no ha habido ningún aumento en la demanda de consultas, tanto de forma ambulatoria como hospitalaria. “El riesgo mayor es simplemente al material particulado, no hay exposición a gases tóxicos como ha sido en otros incendios en el pasado, las recomendaciones son generales, las que ustedes tienen continuamente, entre las recomendaciones además de las que mencioné”, comentó la titular de Salud.



En la misma línea, respecto a la suspensión de clases, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó que establecimientos educacionales de 14 comunas de la Región Metropolitana iniciaron la suspensión de las clases debido al profuso humo que se podía percibir desde anoche en la capital.



Esta medida fue tomada, a pesar de que el Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases.



“Al final del día, nosotros vamos a tener un reporte de esta suspensión, que no debería haber afectado mayormente, dado que se produce casi al final de la jornada, además de eso, muchos establecimientos ya se encuentran de vacaciones dentro de la región Metropolitana”, agregó Ávila.



Ante el sentido dubitativo de no suspender clases o decretar la alerta el día de ayer ya que el humo podía percibirse desde la noche de este jueves, se le preguntó al director subrrogante de la Onemi, Mauricio Tapia, a lo que respondió que debido al carácter errático del fuego, y la falta de información, que le proporcionaron mesas técnicas, decidieron declarar la alerta en esta mañana.