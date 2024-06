Hutt llama a Carter a no transformar las primarias “en un objetivo personal”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, advirtió que “nos estamos jugando mucho por el futuro del país”, en relación a una posible primaria en la oposición, en la que los nombres de Evelyn Matthei y Rodolfo Carter han manifestado interés de representar al sector en los comicios de 2025.



En diálogo con Radio Agricultura, Hutt dijo que en la definición del candidato “no hay que anticiparse”.



“Los candidatos presidenciales finalmente son ratificados por los partidos a través de sus órganos internos y eso todavía no ha ocurrido. Falta tiempo a esa definición”, afirmó.



En cuanto a las declaraciones de Rodolfo Carter, quien apuntó que una posible candidatura de Evelyn Matthei nacía “muerta” sin una primaria, Gloria Hutt sostuvo que el alcalde de La Florida “está apostando a aumentar su conocimiento”, como estrategia de posicionamiento entre los electores.



“Él tiene interés, parece legítimo que haga ver cuál es su objetivo. La única precaución que debería tener es no transformar esto en un objetivo personal y no perder de vista el proyecto colectivo”, advirtió.



“Aquí nos estamos jugando mucho por el futuro del país“, enfatizó.



La exconsejera constituyente también habló sobre el requisito declarado por la UDI para competir en primarias: marcar más de dos dígitos en los sondeos públicos. En este sentido dijo que “respecto a lo que marcan las encuestas, es un hecho objetivo. Se resuelve casi por sí mismo, si no marca dos dígitos, tiene muy poca posibilidad“.



Pero puede darse un escenario, advirtió, en que “muchos marquen menos de dos dígitos y también haya competencia. Por eso es tan impredecible, porque no sabemos cuántos van a competir ni cómo va a ser la estructura de una primaria“, adelantó.



Respecto que sea una primaria el mecanismo para definir al candidato del sector, la presidenta de Evópoli cree que es una manera “legitima” para ejercer “el poder ciudadano, que es aquello que nosotros cuidamos”.