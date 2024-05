Ibai Llanos visitó México y terminó en el hospital:” No vuelvo a tomar picante”

El reconocido streamer español Ibai Llanos sufrió un bochornoso paso por el hospital durante su visita a México. Y es que el también influencer se excedió con el “picante” y debió ser trasladado a un centro de salud producto de su malestar.

Fue el propio Ibai quien se encargó de informar la situación vivida en el país norteamericano a través de su cuenta de X. “Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el cu… y no puedo ni sentarme”, expresó.

“No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo”, aseguró en la red social.

Uno de sus seguidores le consultó sobre el medicamento que le habían administrado durante su estadía en el hospital, a la que Ibai le contestó de manera cómica: “No lo sé, me dice ‘te va a doler’ y para cuando quería preguntar qué era esa mierda ya estaba dentro”, señaló.

El paso del español por México se enmarca bajo el Mundial de la King’s League, popular liga de fútbol siete de la cual es uno de los fundadores junto al exfutbolista Gerard Piqué.

