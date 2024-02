Ibai Llanos y Eladio Carrión anuncian millonaria donación para damnificados por incendios

El reconocido streamer español Ibai Llanos, en conjunto con el artista urbano Eladio Carrión, anunciaron que realizarán una millonaria donación a los damnificados por los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso.

A través de una transmisión en vivo por su canal de Twitch, Ibai anunció su intención de ayudar a las víctimas de las distintas comunas de la Región de Valparaíso que se vieron afectadas por los incendios forestales. De esta manera, el también youtuber informó sobre la “iniciativa benéfica para todo lo que estaba ocurriendo con Chile, de todo lo que estaba pasando en el país esta semana”.

Fue en ese momento en que Carrión tomó la palabra y anunció una importante donación: “Yo siempre hago esto pero detrás de las cortinas, y nos dio miedo que la ayuda no llegara. No hay nada más doloroso que querer ayudar, concretarlo y que esa ayuda no llegue. Estamos contigo, Chile”, comenzó diciendo el artista, quien realizará el aporte a través de la Fundación Rimas.

“Nosotros vamos personalmente a donar 100 mil dólares”, reveló el cantante.

“Yo también haré esa misma donación y me gustaría, repito que, junto al equipo de Eladio Carrión, podamos hacerlo de una manera que sea 100% segura y 100% que vaya a donde queremos, así que queríamos hacer esta ayuda, esta colaboración”, complementó Llanos.

De esta manera, ambas figuras donarán 200.000 dólares ($194.000.000) a la causa benéfica que irá en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la Región de Valparaíso.