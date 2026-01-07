Incendio en el cerro San Cristóbal está controlado: ParqueMet suspende actividades

Un incendio forestal movilizó a brigadas y equipos de emergencia la tarde de este miércoles en el cerro San Cristóbal. La alerta se originó en la ladera sur, a la altura del sector Bellavista, muy cerca de la estación intermedia del nuevo teleférico, y rápidamente generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana.



La emergencia obligó a suspender el tránsito vehicular en calle Carlos Reed / Manuel Mackenna, entre subida Pío Nono y avenida Bellavista, según Transporte Informa RM. También se interrumpió el tránsito peatonal y se evacuó parte del Parque Metropolitano comprometido, el cual permanecerá cerrado durante el resto de esta jornada.

La directora subrogante de ParqueMet, Marisol Torregrosa, detalló que “la magnitud del siniestro preliminarmente es menos de una hectárea. El equipo de Parque Metropolitano, nuestra brigada forestal, con la colaboración de Bomberos y Conaf tuvieron una respuesta rápida”.



Añadió que la evacuación se realizó “de manera segura, tranquila, con el apoyo, por supuesto, de nuestro personal”.



Aunque el fuego ya fue contenido, Torregrosa advirtió que “nuestros equipos van a seguir monitoreando durante todo el día, incluso hasta mañana, hasta que tengamos la notificación oficial de que el incendio está extinguido”.



Sobre las causas, aclaró que “la verdad que son materias de investigación, están a cargo de equipos especializados, por lo tanto, ahora no podemos entregar información oficial”.



El director de Serviu RM, Roberto Acosta, confirmó la cercanía del fuego con la infraestructura: “muy cerca de la estación, efectivamente, yo diría que alrededor de unos 100 metros de la estación aproximadamente”.



Agregó que “lo positivo, por decirlo de alguna manera, es que el viento y en general el incendio tendió a generarse hacia otro sector, pero lo bueno es que, gracias a los protocolos existentes, logramos controlar esto y no hubo mayores afectaciones”.