Reportan incendio forestal en ladera sur del cerro San Cristóbal

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó la tarde de este miércoles la detección de un foco de incendio en el Parque Metropolitano.

El fuego fue reportado por usuarios en redes sociales. El incendio comenzó a tan solo metros de la estación intermedia del nuevo teleférico, en la ladera sur del cerro por el sector Bellavista, hacia la comuna de Providencia.



Bomberos informó que se trata de fuego de mediana extensión de pastos y arbustos, con peligro de propagación.

Hasta el lugar se han despachado cuatro compañías de Bomberos y se traslada personal de Conaf con camiones aljibes. Trabajan además tres helicópteros combatiendo las llamas.

Según consignó Transporte Informa RM, hay “tránsito suspendido en calle Carlos Reed / Manuel Mackenna, que rodea el cerro San Cristóbal entre subida Pio Nono y Av. Bellavista, debido a incendio forestal”. Hay también “tránsito peatonal suspendido y se evacúa parte del Parque Metropolitano comprometido”, reportó Emol.

