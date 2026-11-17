El Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2026, difundido este martes por el Banco Central, señala que los riesgos del escenario mundial permanecen elevados. Al igual que la probabilidad de un estrechamiento adicional y abrupto de las condiciones financieras globales.



Según el ente rector, persisten las vulnerabilidades asociadas a las elevadas valoraciones de los activos riesgosos y el creciente endeudamiento del sector relacionado con la Inteligencia Artificial (IA). Asimismo, el endeudamiento fiscal se mantiene alto, especialmente en algunas economías desarrolladas. Y se han observado dificultades para limitar su expansión.



En Chile, añade el informe, las condiciones financieras también se han estrechado, en un contexto donde los mercados han operado normalmente. Una mayor participación de inversionistas no residentes en el mercado de renta fija contribuye a su profundidad y liquidez, pero podría amplificar shocks externos.

Los hogares y empresas enfrentan un panorama económico menos favorable

En ese contexto, comparado con el último IEF, los hogares y empresas enfrentan un panorama económico menos favorable. El crecimiento esperado del consumo y la inversión para este año se han revisado la baja.



En el caso de las empresas, el bajo desempeño de las ventas ha afectado los indicadores financieros de algunos sectores, en particular manufactura y comercio, donde se ha visto un incremento de su endeudamiento, carga financiera y morosidad.



En el caso de los hogares, en comparación con el anterior Informe, se constata un leve aumento de su razón carga financiera sobre ingresos. La ralentización en la creación de empleo, especialmente el formal, una extensión de los plazos de búsqueda y la consecuente reducción de los ingresos de los hogares se traducirían en menor capacidad de pago de la deuda.



El IEF añade que a pesar de que la deuda en riesgo bancaria de hogares y empresas es algo mayor que en el ejercicio previo, la banca cuenta con niveles de capital adecuados.



Los ejercicios de tensión para los hogares dan cuenta de un incremento de la deuda en riesgo, producto de una posición inicial algo más desfavorable, asociada a menores ingresos.