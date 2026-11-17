Un supuesto apagón mundial anunciado para este martes 17 de noviembre ha generado preocupación en redes sociales. Las publicaciones advierten sobre una interrupción de electricidad, internet y comunicaciones que podría extenderse hasta 72 horas y afectar servicios bancarios.

Sin embargo, no existe información oficial que respalde un corte eléctrico mundial ni una desconexión generalizada de servicios para esa fecha, de acuerdo a diversos medios.

Uno de los antecedentes que habría contribuido a alimentar el rumor es una prueba real del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos. El ejercicio fue anunciado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El procedimiento contempla la emisión de un mensaje de prueba a través de radios y canales de televisión estadounidenses. Durante el ejercicio, las transmisiones se interrumpirán brevemente para dar paso a una señal que identificará el procedimiento como un simulacro.

¿A qué hora será la prueba y qué pasará en Chile?

De acuerdo con la programación de las autoridades estadounidenses, el simulacro comenzará a las 14:20 horas de la costa este de Estados Unidos. Debido a la diferencia horaria, en Chile continental corresponderá a las 16:20 horas de este martes 17 de noviembre.

No obstante, ese horario corresponde exclusivamente al ejercicio de alertas en territorio estadounidense. No significa que a esa hora comenzará un apagón mundial ni que Chile deba prepararse para una interrupción de sus servicios.

En nuestro país no existe un anuncio oficial que establezca cortes masivos de electricidad, internet o telefonía asociados a esta fecha.

Tampoco se ha informado sobre instrucciones para desconectar centros de datos, sistemas bancarios o infraestructuras tecnológicas nacionales, como sostienen algunas publicaciones virales.

Por lo tanto, la prueba no tiene alcance internacional. Su objetivo es comprobar la capacidad de transmitir avisos de emergencia a la población dentro de Estados Unidos.

¿De dónde surgió la versión de las 72 horas?

Otro elemento presente en los mensajes virales es la supuesta duración del apagón. La cifra de 72 horas se relaciona con recomendaciones preventivas difundidas por organismos de protección civil, entre ellos instituciones europeas.

Estas orientaciones aconsejan que los hogares mantengan suministros básicos para enfrentar eventuales emergencias. Entre ellos se encuentran agua, alimentos no perecibles y medicamentos.

Sin embargo, estas recomendaciones están destinadas a situaciones como desastres naturales o problemas de abastecimiento. No constituyen una advertencia sobre un apagón programado para este martes.

De esta manera, el rumor mezcla hechos diferentes: un simulacro de alertas en Estados Unidos y recomendaciones generales de prevención. Ambos antecedentes se presentan en redes sociales como si formaran parte de un mismo escenario.

Además, han circulado versiones que atribuyen el supuesto apagón a tormentas solares, ciberataques o una Inteligencia Artificial fuera de control. Sin embargo, ninguna cuenta con antecedentes verificables que permitan sostener esas afirmaciones.

En definitiva, este martes 17 de noviembre no hay un apagón mundial confirmado. Las 16:20 horas en Chile corresponden a una prueba de comunicaciones que se realizará en Estados Unidos, sin que exista un anuncio de interrupciones generalizadas de servicios en nuestro país.