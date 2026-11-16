No siempre es necesario comenzar el día temprano para disfrutar de un buen desayuno. El brunch, una combinación entre desayuno y almuerzo, se ha convertido en una alternativa para quienes prefieren salir durante la mañana o acercarse al mediodía a disfrutar de preparaciones dulces y saladas.
En Viña del Mar existen cafeterías y restaurantes que incorporan esta propuesta a sus cartas, con opciones que van desde huevos preparados de distintas maneras y tostadas hasta pancakes, sándwiches y bebidas calientes. Algunos ofrecen combinaciones individuales, mientras que otros cuentan con alternativas para compartir.
Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres cambiar el desayuno tradicional por una experiencia más completa, estos tres establecimientos son alternativas para considerar.
Qué hacer en Viña del Mar: tres lugares para disfrutar un brunch
ALMA Brunch & Bistró: huevos benedictinos y preparaciones de inspiración europea
Ubicado en el sector Poniente de Viña del Mar, ALMA Brunch & Bistró es un establecimiento especializado en desayunos tardíos y preparaciones de inspiración europea.
Entre las alternativas de su carta destaca el ALMA Eggs Benedict, que combina brioche artesanal, salmón curado, palta asada, salsa holandesa cítrica y ciboulette fresco. También ofrece otras versiones de huevos preparados con ingredientes y acompañamientos diferentes.
Su propuesta se complementa con café y otras preparaciones de cafetería, en un formato que permite disfrutar de una comida más elaborada que un desayuno convencional.
El restaurante se encuentra en 4 Poniente 625, en el sector de 7 Norte, una ubicación que permite incorporarlo a un recorrido por el barrio Poniente de la Ciudad Jardín.
Dirección: 4 Poniente 625, Viña del Mar.
Fausta Café: pancakes, waffles y alternativas dulces y saladas
En 3 Norte se encuentra Fausta Café, una cafetería, restaurante y bar que incorpora desayunos, brunch y una oferta de pastelería de elaboración propia.
Su carta contempla distintas categorías para quienes prefieren comenzar el día con preparaciones dulces o saladas. Entre ellas aparecen pancakes y waffles, además de desayunos, bollería, tortas y opciones de cafetería.
La variedad permite combinar una preparación dulce con café o elegir alternativas saladas para una comida más contundente. También es una opción para quienes buscan un lugar donde prolongar la sobremesa y acompañar la visita con productos de pastelería.
El establecimiento cuenta con tres pisos y un espacio destinado a reuniones y celebraciones, por lo que puede ser una alternativa para encuentros con amigos o familiares.
Dirección: 3 Norte 350, Viña del Mar.
Flora y Fauna Café: tostadas, hummus y huevos pochados
Para quienes prefieren un brunch con ingredientes frescos y alternativas diferentes, Flora y Fauna Café ofrece una carta que combina preparaciones dulces y saladas.
Entre sus opciones aparecen tostadas con mermelada y mantequilla, además de propuestas con hummus y palta sobre pan ciabatta. También cuenta con una preparación de hummus con huevos pochados, que combina pan, pasta de garbanzos y huevo.
Su menú incluye alternativas que se acompañan con café americano, té verde o jugos de frutas, lo que permite armar una comida que reúne distintos sabores en una misma visita.
El local está ubicado en 4 Oriente 318, en Viña del Mar, y constituye otra alternativa para quienes buscan un desayuno tardío con preparaciones distintas a las habituales.
Dirección: 4 Oriente 318, Viña del Mar.
Qué considerar antes de salir a disfrutar un brunch en Viña del Mar
Antes de elegir dónde disfrutar esta experiencia gastronómica, conviene revisar algunos aspectos para organizar la visita:
- Horarios: consulta hasta qué hora se encuentra disponible la carta de brunch, ya que algunos establecimientos ofrecen estas preparaciones solo durante la mañana.
- Tipo de preparaciones: revisa si prefieres huevos benedictinos, tostadas, pancakes, waffles o alternativas más livianas.
- Bebestibles: verifica si el café, té o jugo está incluido en los desayunos armados o si se solicita por separado.
- Opciones alimentarias: pregunta por preparaciones vegetarianas, veganas o alternativas para personas con restricciones alimentarias.
- Reservas: si planeas ir durante el fin de semana o en grupo, consulta previamente si es necesario reservar.
Qué hacer en Viña del Mar: una alternativa para comenzar el día sin apuro
El brunch permite disfrutar de una comida que combina elementos del desayuno y el almuerzo, con preparaciones dulces y saladas para distintos gustos.
En Viña del Mar, ALMA Brunch & Bistró destaca por sus huevos benedictinos y su propuesta de inspiración europea; Fausta Café reúne pancakes, waffles y pastelería propia, mientras que Flora y Fauna Café ofrece tostadas, hummus y huevos pochados.
Son tres alternativas para incorporar una pausa gastronómica a un recorrido por la Ciudad Jardín y disfrutar de un desayuno tardío sin apurar el comienzo del día.