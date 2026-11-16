No siempre es necesario comenzar el día temprano para disfrutar de un buen desayuno. El brunch, una combinación entre desayuno y almuerzo, se ha convertido en una alternativa para quienes prefieren salir durante la mañana o acercarse al mediodía a disfrutar de preparaciones dulces y saladas.

En Viña del Mar existen cafeterías y restaurantes que incorporan esta propuesta a sus cartas, con opciones que van desde huevos preparados de distintas maneras y tostadas hasta pancakes, sándwiches y bebidas calientes. Algunos ofrecen combinaciones individuales, mientras que otros cuentan con alternativas para compartir.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres cambiar el desayuno tradicional por una experiencia más completa, estos tres establecimientos son alternativas para considerar.

Qué hacer en Viña del Mar: tres lugares para disfrutar un brunch

ALMA Brunch & Bistró: huevos benedictinos y preparaciones de inspiración europea

Ubicado en el sector Poniente de Viña del Mar, ALMA Brunch & Bistró es un establecimiento especializado en desayunos tardíos y preparaciones de inspiración europea.

Entre las alternativas de su carta destaca el ALMA Eggs Benedict, que combina brioche artesanal, salmón curado, palta asada, salsa holandesa cítrica y ciboulette fresco. También ofrece otras versiones de huevos preparados con ingredientes y acompañamientos diferentes.

Su propuesta se complementa con café y otras preparaciones de cafetería, en un formato que permite disfrutar de una comida más elaborada que un desayuno convencional.

El restaurante se encuentra en 4 Poniente 625, en el sector de 7 Norte, una ubicación que permite incorporarlo a un recorrido por el barrio Poniente de la Ciudad Jardín.

Dirección: 4 Poniente 625, Viña del Mar.

Fausta Café: pancakes, waffles y alternativas dulces y saladas

En 3 Norte se encuentra Fausta Café, una cafetería, restaurante y bar que incorpora desayunos, brunch y una oferta de pastelería de elaboración propia.

Su carta contempla distintas categorías para quienes prefieren comenzar el día con preparaciones dulces o saladas. Entre ellas aparecen pancakes y waffles, además de desayunos, bollería, tortas y opciones de cafetería.

La variedad permite combinar una preparación dulce con café o elegir alternativas saladas para una comida más contundente. También es una opción para quienes buscan un lugar donde prolongar la sobremesa y acompañar la visita con productos de pastelería.

El establecimiento cuenta con tres pisos y un espacio destinado a reuniones y celebraciones, por lo que puede ser una alternativa para encuentros con amigos o familiares.

Dirección: 3 Norte 350, Viña del Mar.

Flora y Fauna Café: tostadas, hummus y huevos pochados

Para quienes prefieren un brunch con ingredientes frescos y alternativas diferentes, Flora y Fauna Café ofrece una carta que combina preparaciones dulces y saladas.

Entre sus opciones aparecen tostadas con mermelada y mantequilla, además de propuestas con hummus y palta sobre pan ciabatta. También cuenta con una preparación de hummus con huevos pochados, que combina pan, pasta de garbanzos y huevo.

Su menú incluye alternativas que se acompañan con café americano, té verde o jugos de frutas, lo que permite armar una comida que reúne distintos sabores en una misma visita.

El local está ubicado en 4 Oriente 318, en Viña del Mar, y constituye otra alternativa para quienes buscan un desayuno tardío con preparaciones distintas a las habituales.

Dirección: 4 Oriente 318, Viña del Mar.

Qué considerar antes de salir a disfrutar un brunch en Viña del Mar

Antes de elegir dónde disfrutar esta experiencia gastronómica, conviene revisar algunos aspectos para organizar la visita:

Horarios: consulta hasta qué hora se encuentra disponible la carta de brunch, ya que algunos establecimientos ofrecen estas preparaciones solo durante la mañana.

consulta hasta qué hora se encuentra disponible la carta de brunch, ya que algunos establecimientos ofrecen estas preparaciones solo durante la mañana. Tipo de preparaciones: revisa si prefieres huevos benedictinos, tostadas, pancakes, waffles o alternativas más livianas.

revisa si prefieres huevos benedictinos, tostadas, pancakes, waffles o alternativas más livianas. Bebestibles: verifica si el café, té o jugo está incluido en los desayunos armados o si se solicita por separado.

verifica si el café, té o jugo está incluido en los desayunos armados o si se solicita por separado. Opciones alimentarias: pregunta por preparaciones vegetarianas, veganas o alternativas para personas con restricciones alimentarias.

pregunta por preparaciones vegetarianas, veganas o alternativas para personas con restricciones alimentarias. Reservas: si planeas ir durante el fin de semana o en grupo, consulta previamente si es necesario reservar.

Qué hacer en Viña del Mar: una alternativa para comenzar el día sin apuro

El brunch permite disfrutar de una comida que combina elementos del desayuno y el almuerzo, con preparaciones dulces y saladas para distintos gustos.

En Viña del Mar, ALMA Brunch & Bistró destaca por sus huevos benedictinos y su propuesta de inspiración europea; Fausta Café reúne pancakes, waffles y pastelería propia, mientras que Flora y Fauna Café ofrece tostadas, hummus y huevos pochados.

Son tres alternativas para incorporar una pausa gastronómica a un recorrido por la Ciudad Jardín y disfrutar de un desayuno tardío sin apurar el comienzo del día.