Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de los sabores tradicionales de la gastronomía chilena, las picadas son una alternativa para descubrir preparaciones caseras y recetas típicas.

Desde pastel de choclo, cazuelas y curantos hasta perniles, empanadas y platos con productos del mar, la ciudad cuenta con distintos restaurantes para disfrutar de la cocina nacional.

Qué hacer en Concepción: restaurantes con comida casera y preparaciones tradicionales

Sabrosa Tradición

Dirección: Orompello 440, Concepción, BioBío.

Entre sus platos destacan el pastel de choclo, curanto, asado a la olla, pechuga rellena, porotos y cazuela. Además, cuenta con alternativas de carnes blancas y rojas, pescados, acompañamientos, postres y bebestibles. El curanto, en particular, se prepara los viernes.

Es una alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y disfrutar de recetas tradicionales en un ambiente dedicado a la cocina chilena.

Cocinería Ellen

Dirección: Las Heras 544, local B, Concepción, Biobío.

Si buscas comida casera chilena, Cocinería Ellen es otra alternativa para considerar, ya que, este local se especializa en almuerzos y colaciones, con preparaciones que incluyen carnes de vacuno y cerdo, pollo, pescados y sopas.

Su propuesta destaca por las recetas caseras y los platos abundantes, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan disfrutar de una comida tradicional durante el almuerzo.

Qué hacer en Concepción: picadas con sabores clásicos y especialidades penquistas

Fuente Penquista

Dirección: Víctor Lamas 361, Concepción, Biobío.

Este restaurante destaca por su propuesta de cocina chilena con identidad penquista. Entre sus alternativas se encuentran sánguches inspirados en los recorridos del transporte público de Concepción, además de preparaciones con productos del mar.

Su oferta incluye ceviches, machas a la parmesana, chupe de jaiba, caldillo de congrio y distintas alternativas de carnes. También cuenta con platos para compartir, por lo que es una opción para disfrutar de sabores tradicionales de la zona.

La Picá de Pedro

Dirección: Rengo 1502, Concepción, BioBío.

Con más de 30 años de trayectoria, La Picá de Pedro es un restaurante tradicional que destaca por su cocina criolla y sus preparaciones de estilo campestre. Entre sus especialidades se encuentran los perniles, malayas, prietas, costillares aliñados y el estofado campesino.

Si buscas qué hacer en Concepción, este local ofrece empanadas fritas, arrollados y distintos sándwiches tradicionales, como los de arrollado y lengua. Su propuesta busca mantener los sabores de la gastronomía chilena en un ambiente de picada tradicional.