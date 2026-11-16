El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, acusó a la oposición de impulsar una “campaña” contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Esto a raíz de la polémica por las rebajas de condenas. Defendió su continuidad en el cargo, al sostener que los hechos cuestionados son atribuibles al Estado en su conjunto y no a su responsabilidad personal.



“Ha existido una campaña muy injusta en contra del ministro, colgándose, por cierto, de hechos concretos, pero que difícilmente son atribuibles a él en términos personales. Sino que más bien al Estado en su conjunto”, dijo el senador en Radio Duna.



Ante la consulta de quien encabeza esta campaña, respondió. “La oposición. Si les cayó en bandeja esto, es una campaña en contra del Gobierno”.



“Curiosamente, para dolor de algunos más serios de oposición, tuvieron que golpear al que semanas antes decían que era el mejor ministro del Gobierno del Presidente Kast”, agregó.



Según Squella, “cuando tú tratas de hacer creer a la población de que una persona está tratando de favorecer a los peores criminales que pueda haber, aquellos que abusan sexualmente de los menores de edad, es algo realmente miserable”.



“Y por eso lo hemos defendido con tanta fuerza. Porque el camino fácil de la política tradicional, del manual tomo 1, era que el ministro de un paso al costado”.



Ante esta afirmación el periodista le recuerda que el propio Kast reconoció que fue un error. El senador respondió: “Tenemos que entender a qué se refiere el Presidente”.



“El Presidente está diciendo que hubo un error, porque lo que debió haber hecho el ministro es que cuando se dio la disyuntiva, en ese mismo momento es comunicarlo públicamente. Y mandar el proyecto de ley en ese momento”, aseguró.



“Cosa que, para quienes estamos en la Comisión de Constitución, quienes estamos asociados a las materias propias de justicia, sabemos que se estaba construyendo un sistema de reinserción a partir del nuevo servicio. Y que todas estas materias estaban siendo revisadas y que se iban a abordar ahí dentro del año en curso. Pero bueno, se debió haber mandado en mayo. Ese es el error”, añadió.



Finalmente, sostuvo que “el ministro lo estaba y lo está hoy día con mayor intensidad resolviendo. Yo estoy con el Presidente de que la institucionalidad pasa por defender cuando las personas hacen lo correcto en su trabajo. Independiente de que transitoriamente se configure algo que es muy reprochable, que salgan libres estas personas”