Qué hacer en Viña del Mar: descubre dónde tomar matcha y probar sus distintas variedades

Si buscas qué hacer en Viña del Mar, probar el matcha puede ser un gran panorama para recorrer algunas de las cafeterías de la ciudad.

Esta bebida elaborada a partir de té verde japonés, es cada vez más popular y se ha incorporado en las propuestas locales, con sabores frutales, chocolate y otros ingredientes. A continuación, revisa algunos lugares donde puedes encontrar el matcha en sus diferentes preparaciones.

Qué hacer en Viña del Mar: ruta del matcha ceremonial en distintas cafeterías de la ciudad

Hidalgo House

Dirección: Agua Santa 37, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus alternativas se encuentra el Matcha Latte, disponible en versión caliente y helada. También ofrecen variedades como Strawberry Matcha Latte, que combina matcha con frutilla, y Salted Maple Matcha Latte, que incorpora jarabe de maple y un toque de sal.

Además, su carta incorpora preparaciones frutales como matcha con mango y pitahaya, junto con otras combinaciones de sabores. Para quienes quieren preparar esta bebida en casa, también cuentan con matcha Mizu en polvo, de grado ceremonial y procedente de Uji, Japón.

OLA COFFEE

Dirección: 3 Poniente 386, Viña del Mar, Valparaíso.

Entre sus alternativas se encuentran el clásico Matcha Latte y el Iced Matcha, para quienes prefieren disfrutar esta bebida fría.

Su propuesta también incluye combinaciones con sabores frutales, como mango, frutilla y coco. A estas opciones se suma el Tonic Matcha, una preparación que ofrece una alternativa diferente al combinar matcha con tónica.

Otra de sus variedades es el Choco Matcha, que mezcla matcha con chocolate blanco y una espuma cremosa, ideal para quienes buscan una bebida con un toque más dulce.

Qué hacer en Viña del Mar: encuentra el matcha en distintas variedades y preparaciones

Maccha

Dirección: 1 Oriente 954, Viña del Mar, Valparaíso.

Su oferta incluye distintas variedades de esta bebida japonesa, además de café de especialidad y una selección de tés.

Entre sus productos destacan el Matcha Mango y el Matcha Frambuesa, dos alternativas que incorporan sabores frutales al tradicional té verde. También cuentan con Golden Turmeric & Ginger Matcha, una mezcla que combina matcha con cúrcuma y jengibre.

Otra de sus opciones es el Blue Matcha, junto con formatos para llevar, pensados para quienes prefieren disfrutar estas preparaciones fuera de la cafetería.

Fast Not Junk

Dirección: Av. Libertad 988, Viña del Mar, Valparaíso.

Dirección: Av. San Martín 459, Viña del Mar, Valparaíso.

Fast Not Junk es otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren probar distintas variedades de matcha. Sus preparaciones son elaboradas con matcha ceremonial, que se pueden pedir con bebida vegetal o láctea, tanto en versión caliente como fría.

Entre sus opciones está el clásico Matcha Latte, además de combinaciones frutales como Strawberry Matcha, preparado con puré natural de frutilla, y Mango Matcha, que incorpora puré de mango. También cuentan con Acaí Matcha, que mezcla té verde con puré de acaí.

Otra de sus variedades es el Matcha Coconut, una preparación que combina matcha ceremonial con agua de coco y crema de coco espumada.