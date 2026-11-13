Timonel del PS: “Este va a ser recordado como el Gobierno que dejó a los peores criminales en la calle”

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, responsabilizó al Presidente José Antonio Kast por la rebaja de condenas a sentenciados por abusos sexuales contra menores y acusó una revictimización de quienes sufrieron estos hechos.



La parlamentaria sostuvo que el Gobierno no ha considerado los derechos de las víctimas. Advirtió que la decisión marcará la actual administración.



“La responsabilidad está en el Presidente Kast. Este va a ser recordado como el Gobierno que dejó a los peores criminales en la calle. Acá hay una revictimización, no se consideran los derechos de las víctimas”, aseguró en entrevista del Senado.



Vodanovic hizo un llamado al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, a ser “muy insistente en exigir el cumplimiento de la Ley de Garantías de la Niñez” en relación a la firma de los decretos para la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.



Otro tema tocado en la entrevista fue la seguridad y sobre eso la senadora por el Maule contó que “en el gobierno pasado dictamos 77 leyes, destacando la denominada Ley Antiterrorista. Sin embargo, nuestro problema en el país tiene que ver con el crimen organizado, por lo que las nuevas legislaciones deben ir orientadas a ese objetivo”.



“Cuando el Gobierno nos habla de una agenda de seguridad, nos trae una agenda de orden público, el problema real que tenemos es el crimen organizado, el narcotráfico, por lo que tenemos que perseguir las cuentas corrientes, tenemos que perseguir la ruta del dinero”, indicó.