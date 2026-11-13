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Gérard Depardieu renuncia a recurrir su condena por agresiones sexuales luego de surgir video que lo compromete

Tras difundirse un video que lo muestra realizando tocamientos a una extra, el actor desistió de presentar un recurso a la condena que recibió de 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Leonardo Medina
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Gérard Depardieu renuncia a recurrir su condena por agresiones sexuales luego de surgir video que lo compromete

El actor francés, Gérard Depardieu, renunció a recurrir su condena por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película “Les volets verts” en 2021, según informó AFP este viernes

La decisión se produce tras difundirse un video que compromete al intérprete, ya que aparece realizando tocamientos a una extra, en medio de las grabaciones de otra película estrenada en 2013.

En el registro, que fue publicado este jueves por los medios Mediapart y Le Média, se ve a la joven intentando apartar la mano de Depardieu.

Las imágenes debilitaron la línea de defensa del actor, quien en 2023 aseguró que “jamás, bajo ningún concepto, había abusado de una mujer”.

Según consignó Emol, y con su decisión, el actor, de 77 años, convierte en firme la condena que recibió en mayo del 2025. Dicha sentencia estableció 18 meses de prisión con suspensión de pena

Además, incluía una pena complementaria por “victimización secundaria”, a raíz del estilo agresivo de los abogados del actor durante el juicio.

Cabe destacar que Depardieu podría enfrentar otro proceso legal por presunta violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould.

El intérprete niega las acusaciones y presentó un recurso judicial para intentar impedir que se realice el juicio.

Source Texto: La Nación/Foto: El Universal
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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