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Jesse Huerta aborda posibles acciones legales por el nombre de Jesse & Joy y las regalías del dúo

En declaraciones recogidas por el medio Hola!, el músico abordó las posibles conversaciones legales que podrían surgir tras el distanciamiento artístico con su hermana, Joy Huerta. Uno de los principales puntos tiene relación con la posibilidad de que la cantante continúe presentándose bajo el nombre que ambos construyeron durante años de carrera.

Eduardo Córdova
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Jesse Huerta aborda posibles acciones legales por el nombre de Jesse & Joy y las regalías del dúo

Jesse Huerta se refirió al futuro legal de Jesse & Joy y no descartó que deban resolverse aspectos relacionados con el nombre artístico y las regalías del proyecto musical. Sus declaraciones llegan a pocas semanas del último concierto programado con la formación original.

En declaraciones recogidas por el medio Hola!, el músico abordó las posibles conversaciones legales que podrían surgir tras el distanciamiento artístico con su hermana, Joy Huerta.

Uno de los principales puntos tiene relación con la posibilidad de que la cantante continúe presentándose bajo el nombre que ambos construyeron durante años de carrera.

Jesse Huerta habló sobre el futuro del nombre Jesse & Joy

Consultado sobre si Joy podría seguir utilizando el nombre del dúo en futuros espectáculos, Jesse reconoció que todavía no ha solicitado asesoría legal para definir los pasos que seguirá.

“Pues todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer”, expresó.

De esta manera, el músico dejó abierta la posibilidad de que el uso del nombre Jesse & Joy deba resolverse mediante conversaciones legales. Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial ni un acuerdo público conocido sobre los derechos de utilización.

El tema cobra relevancia porque el nombre representa la identidad artística de ambos hermanos y una marca musical construida durante años de trayectoria.

Joy Huerta continuará presentándose sin su hermano en 2027

La situación también genera interrogantes por los conciertos anunciados para 2027 bajo la gira El Amor de México. En esas presentaciones, Joy continuará su actividad musical sin la participación de Jesse.

En los anuncios de los espectáculos, el nombre de Jesse aparece en una tonalidad más clara que el de su hermana. Además, se incluye una aclaración que indica que las presentaciones se realizarán “sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke”.

Este detalle volvió a poner sobre la mesa las dudas respecto al futuro del nombre Jesse & Joy y la manera en que ambos artistas desarrollarán sus proyectos por separado.

Las regalías del catálogo musical también están en discusión

Otro de los aspectos mencionados por Jesse Huerta tiene relación con las regalías que genera el catálogo musical del dúo.

El tema resulta relevante por la trayectoria internacional de Jesse & Joy y las canciones que ambos desarrollaron durante años. No obstante, no se conocen públicamente los términos de un eventual acuerdo ni cómo se distribuirían los derechos asociados al repertorio.

Al referirse al legado del proyecto, el músico también expresó: «Mientras, ahí está mi nombre haciendo todavía eco con nuestra música y con todo lo que construimos».

Así, mientras Joy prepara sus próximas presentaciones sin su hermano, el futuro legal y artístico de Jesse & Joy permanece abierto, especialmente en lo relacionado con el nombre del dúo y los derechos sobre su música.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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