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Roger Taylor, baterista de Duran Duran, anuncia su retiro por complejo problema en sus oídos 

El histórico integrante de la banda confirmó su salida de la agrupación, producto del empeoramiento del tinnitus que padece. “He llegado a un punto en el que ahora debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos”, expresó.

Leonardo Medina
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Roger Taylor, baterista de Duran Duran, anuncia su retiro por complejo problema en sus oídos 

Roger Taylor, baterista de la famosa banda, Duran Duran, anunció su retiro de la agrupación y de la música, debido a un complejo problema auditivo. 

Según consignó Emol, el histórico integrante del grupo británico tomó la decisión a raíz del empeoramiento de sus acúfenos. Esto corresponde a los zumbidos en los oídos, también conocidos como tinnitus.

“Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Tocar la batería en este grupo ha sido la mayor alegría de mi vida”, indicó Taylor en un comunicado de la banda. 

El destacado baterista confesó que “la verdad es que mis acúfenos no han dejado de empeorar, y he llegado a un punto en el que ahora debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos”.

En tanto, los otros miembros del grupo, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor, manifestaron: “Roger es nuestro hermano. Su forma de tocar la batería contribuyó a definir el sonido de Duran Duran desde el principio, y volver a tenerlo a nuestro lado desde 2001 ha sido increíblemente importante para todos nosotros”.

“Siempre formará parte de esta familia, mientras seguimos explorando nuevos proyectos apasionantes con el grupo”, expresaron. 

Cabe destacar que Taylor se unió a la banda en 1979, un año después de su fundación en Birmingham. El músico permaneció en la agrupación hasta 1985, y luego se reincorporó en el 2001.

La salida del baterista se produce luego de una gira por el Reino Unido y Europa, que terminó el pasado 6 de noviembre en Madrid.

Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
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