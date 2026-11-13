Microsoft descarta ciberataque tras caída mundial de Outlook, Teams y Copilot

Microsoft descartó que la caída mundial de Outlook se deba a una acción maliciosa y atribuyó la interrupción a una carga elevada en su infraestructura. La compañía aseguró que comenzó a registrar resultados positivos tras aplicar ajustes para recuperar la estabilidad de sus servidores.

El problema también afectó a otros servicios de la empresa, entre ellos Teams y el asistente de Inteligencia Artificial Copilot, recogió AFP.

“Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente”, señaló la compañía. Además, informó que había obtenido “resultados positivos en cuanto a la estabilidad de los servidores”.

Sin embargo, Microsoft no precisó cuándo espera restablecer completamente el funcionamiento de sus plataformas.

Microsoft trabaja para recuperar Outlook tras caída mundial

La empresa tecnológica había reconocido durante la jornada anterior que las medidas implementadas para solucionar la incidencia no estaban funcionando “como se esperaba”. Por ello, sus equipos técnicos comenzaron a buscar alternativas para resolver el problema.

Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos de Microsoft, también se refirió a la interrupción mediante una publicación en la red social X.

“Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema”, expresó el ejecutivo.

Caída de Microsoft afectó a usuarios de 74 países

La interrupción se extendió por todo el mundo en menos de una hora. Según el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector, el fallo afectó a productos de Microsoft en 74 países y territorios.

Un mapa difundido por la plataforma mostró reportes de usuarios de distintos puntos de América, además de sectores de Europa, Asia y África.

En un primer momento, Microsoft indicó que investigaba informes de interrupciones en el continente americano. Posteriormente, confirmó que el problema podía afectar la conectividad de Microsoft 365 en cualquier región.

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la compañía, que incluye herramientas como Outlook y Teams. La interrupción también alcanzó a Copilot, ampliando el impacto de la falla entre los usuarios de sus plataformas.